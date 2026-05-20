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«Mi sueño era jugar con Lionel Messi»: Riyad Mahrez revela que el Barcelona le quiso fichar antes de ir al Manchester City
El sueño del Barcelona que nunca se hizo realidad
Mahrez, entonces en el Leicester, se consolidó como uno de los delanteros más temidos de la Premier League. Sin embargo, el actual jugador del Al-Ahli admitió en una entrevista con Koora Break que, en su día, soñaba con fichar por el Barcelona y no por el Manchester City.
Tras su clave actuación en el inesperado título del Leicester en 2016, el entonces jugador de 35 años fue muy codiciado. Aunque permaneció dos años más en el King Power Stadium, Mahrez confirma ahora que hubo conversaciones avanzadas con varios grandes de Europa, incluidos los dos equipos del Clásico y el Manchester United.
- AFP
Mahrez cuenta su sueño con Messi
Mahrez admitió que su sueño era jugar en el Barcelona con Guardiola y Messi, pero el Leicester pedía mucho dinero por su traspaso y él no tenía cláusula de rescisión, por lo que no pudo fichar por ese ni por otros grandes clubes.
Lamentaciones por las negociaciones del contrato
Al comparar su situación con la de su excompañero en el Leicester, N’Golo Kanté, Mahrez admitió que su falta de previsión en las negociaciones de su contrato le impidió forzar su salida. Como es bien sabido, Kanté se marchó al Chelsea poco después de ganar el título, un camino que Mahrez no pudo seguir con la misma rapidez debido a las condiciones que había acordado con el club.
El internacional argelino recordó aquel momento: «[N’Golo] Kanté fue más listo al incluir una cláusula de rescisión de 30 millones de euros para fichar por el Chelsea, mientras que yo la rechacé y tuve que quedarme en el Leicester dos años más». Ese detalle dio todo el poder al Leicester y dejó sin opciones a Barcelona y Real Madrid, que entonces seguían de cerca al jugador.
- AFP
Éxito en el Manchester City
Aunque no fichó por España, la carrera de Mahrez no se resintió. En 2018 pasó al Manchester City por 60 millones de libras y se convirtió en clave para Guardiola. Su etapa en Manchester fue muy exitosa y lo consolidó como uno de los mejores africanos en la historia de la Premier.
En 2023 se marchó a la Liga Profesional de Arabia Saudí tras ganar cuatro Premier Leagues, cinco títulos nacionales y, en su despedida, la Champions League. Demostró que, pese a no fichar por el Barcelona, su carrera alcanzó cotas extraordinarias.