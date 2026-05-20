Mahrez, entonces en el Leicester, se consolidó como uno de los delanteros más temidos de la Premier League. Sin embargo, el actual jugador del Al-Ahli admitió en una entrevista con Koora Break que, en su día, soñaba con fichar por el Barcelona y no por el Manchester City.

Tras su clave actuación en el inesperado título del Leicester en 2016, el entonces jugador de 35 años fue muy codiciado. Aunque permaneció dos años más en el King Power Stadium, Mahrez confirma ahora que hubo conversaciones avanzadas con varios grandes de Europa, incluidos los dos equipos del Clásico y el Manchester United.