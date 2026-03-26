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«Mi madre estaba llorando»: Harry Maguire habla de su vuelta a la selección inglesa y de cómo el defensa del Manchester United temió que su carrera internacional hubiera llegado a su fin
Un regreso inesperado al redil
El veterano defensa central se ha sincerado sobre un difícil periodo de alejamiento de la selección, ya que no ha jugado con su país desde el partido contra la República de Irlanda en septiembre de 2024. A pesar de haber sido un pilar fundamental de la plantilla desde su debut en 2017, el jugador de 33 años se vio marginado durante la impecable campaña de clasificación para el Mundial dirigida por Thomas Tuchel. La ausencia de Maguire de la escena internacional coincidió con problemas físicos y una falta de minutos regulares a nivel de club. Sin embargo, su perseverancia ha dado sus frutos con una convocatoria para la selección nacional para los partidos de marzo y abril, lo que renueva el optimismo de que podrá jugar en el Mundial de 2026.
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Reacciones sinceras ante la noticia
El jugador del Manchester United admitió que haber sido titular durante tanto tiempo hizo que su ausencia de la selección fuera aún más difícil de aceptar. Cuando por fin llegó la convocatoria, resultó ser un momento muy importante para su familia, especialmente para su madre, que le ha apoyado durante todo el intenso escrutinio al que se ha visto sometida su carrera.
«Es increíble. Es algo que echaba de menos», dijo Maguire. «Cuando no te convocan, después de haber sido titular durante seis o siete años, es duro. Hablé con el seleccionador y me dijo que estaba dentro. Llamé a mi familia. Mi madre estaba de vacaciones y se echó a llorar. Ahora me encuentro en un momento de mi carrera en el que ya no se trata tanto de mí. Tengo 33 años. Tanto si juego un minuto en el Mundial como si juego todos los partidos, haré todo lo posible para que este país triunfe».
«No creo que hubiera vuelto»
El exjugador del Leicester City se perdió la Eurocopa 2024 por lesión y, posteriormente, vio desde la distancia cómo Tuchel llevaba a Inglaterra a ganar los ocho partidos de clasificación para el Mundial sin encajar ningún gol. Cuando se le preguntó si sentía que su etapa con la selección había llegado a su fin, el defensa admitió: «Hubo un momento. Probablemente al final de la temporada pasada, cuando no fui convocado para la concentración de verano.
Hay momentos en los que sientes que deberías estar en la convocatoria y eso probablemente duele un poco más. Pero en las tres últimas concentraciones no estaba en forma, no jugaba todos los partidos en el Manchester United; si no hubiera estado en esta concentración, no creo que hubiera vuelto».
- AFP
Maguire confía en que seguirá en el Manchester United
Fuera del ámbito internacional, el futuro de Maguire en el Manchester United sigue siendo objeto de intensas especulaciones, ya que su contrato actual expira en junio. Aunque sigue siendo un fiel servidor del club, insiste en que cualquier decisión de quedarse debe basarse en su contribución deportiva y no en el sentimentalismo.
Al hablar de su situación contractual, dijo: «Creo que llegaremos a un acuerdo sobre lo que es mejor para el club y para mí. En cuanto a cuál será ese acuerdo, estoy seguro de que lo sabréis en las próximas semanas. Pero sí, creo que se resolverá más pronto que tarde, tanto si me quedo como si me voy. Amo este club. Pero no quiero quedarme por razones sentimentales. Quiero sentir que tengo un papel importante que desempeñar».