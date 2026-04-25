La relación entre Conte y Lukaku se tensó en Nápoles. Tras ganar 4-0 al Cremonese, el entrenador aprovechó la rueda de prensa para reprochar al delantero de 32 años no haber pasado por su despacho durante una visita reciente a las instalaciones del club.

Lukaku, de baja por una larga lesión en el isquiotibial, había recibido permiso para rehabilitarse en Bélgica. Al volver a Italia para reunirse con los directivos, no pasó por la oficina del técnico. Conte, quien siempre ha sido uno de sus mayores valedores, admitió que esa omisión le había «decepcionado mucho».