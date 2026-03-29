El partido amistoso que terminó 0-0 y se disputó en la noche entre México y Portugal en Ciudad de México trae consigo una trágica noticia. El día de la reapertura y la nueva inauguración del estadio Banorte, es decir, el histórico estadio Azteca, un aficionado se precipitó desde las gradas y perdió la vida. Las autoridades han abierto una investigación, pero, lamentablemente, han confirmado el fallecimiento.
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México, tragedia en el Estadio Azteca: un aficionado cae al vacío y fallece durante el partido contra Portugal
¿QUÉ HA PASADO?
Poco antes del inicio de la carrera, que finalmente comenzó y se desarrolló con normalidad en medio de la polémica generalizada, un aficionado se cayó de la tribuna VIP del recinto y cayó al interior del aparcamiento.
INVESTIGACIONES EN CURSO
«La Fiscalía de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) lamenta profundamente la muerte de una persona ocurrida el sábado 28 de marzo en el interior del estadio Banorte, antes del inicio del partido amistoso de la selección mexicana.
Además, se está analizando el material de las cámaras de vigilancia del estadio y de sus accesos, así como recabando los testimonios de las personas presentes en el lugar, con el fin de reconstruir con precisión la secuencia de los hechos y determinar las posibles responsabilidades.
Del mismo modo, se está llevando a cabo el procedimiento de autopsia previsto por la ley para determinar con certeza la causa del fallecimiento, así como el estado físico de la persona en el momento de la caída.
La Fiscalía de Ciudad de México continuará investigando a fondo y mantendrá informada a la ciudadanía sobre los avances relevantes, en el estricto respeto de los principios del debido proceso».
EL DÍA DE LA REAPERTURA
La tragedia se produjo precisamente el día en que el histórico estadio de Ciudad de México reabrió sus puertas tras una remodelación que duró varios años, con vistas al Mundial de 2026 que se celebrará en el país este verano.
El Azteca acogerá el partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica, convirtiéndose en el primer estadio de la historia en haber acogido tres partidos inaugurales del torneo, tras los de 1970 y 1986.