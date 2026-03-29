México, tragedia en el Estadio Azteca: un aficionado cae al vacío y fallece durante el partido contra Portugal

«La Fiscalía de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) lamenta profundamente la muerte de una persona ocurrida el sábado 28 de marzo en el interior del estadio Banorte, antes del inicio del partido amistoso de la selección mexicana.

Además, se está analizando el material de las cámaras de vigilancia del estadio y de sus accesos, así como recabando los testimonios de las personas presentes en el lugar, con el fin de reconstruir con precisión la secuencia de los hechos y determinar las posibles responsabilidades.

Del mismo modo, se está llevando a cabo el procedimiento de autopsia previsto por la ley para determinar con certeza la causa del fallecimiento, así como el estado físico de la persona en el momento de la caída.

La Fiscalía de Ciudad de México continuará investigando a fondo y mantendrá informada a la ciudadanía sobre los avances relevantes, en el estricto respeto de los principios del debido proceso».