Según el diario «Bild», el jugador de 18 años estará de baja entre seis y ocho semanas por la rotura de un grupo muscular en la parte anterior del muslo izquierdo. Si se confirman los pronósticos, se perderá los primeros entrenamientos del campeón alemán tras el Mundial, que empezarían el 20 de julio.
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¿Meses de baja tras la sorpresa de la DFB? Lennart Karl podría estar lesionado y ausente del FC Bayern de Múnich durante ese periodo
Karl se lesionó en el último entrenamiento de Alemania antes del amistoso contra Estados Unidos y ya dejó la concentración. Lo reemplaza Assan Ouedraogo, del RB Leipzig.
Durante una emotiva despedida, el presidente del FC Bayern, Herbert Hainer, le escribió por WhatsApp: «Ahora mira hacia adelante; la decepción es grande, pero tienes un futuro fantástico por delante. Lennart recibe la mejor atención médica con nosotros y, en su equipo, tiene un ejemplo de recuperación rápida: Aleks Pavlovic se lesionó justo antes de la Euro 2022 y hoy es titular con la selección», añadió.
El directivo de 71 años añadió: «Por supuesto, lo siento muchísimo por Lennart, que ha tenido una evolución fantástica. Para un jugador tan joven, ir al Mundial es lo máximo. A todos nos hubiera gustado verlo allí, porque su historia es maravillosa: en solo una temporada pasó de ser una promesa del campus del FC Bayern a llegar al Mundial. Eso demuestra todo lo que es posible en el FC Bayern».
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La lesión de Karl preocupa al FC Bayern
Según la revista «kicker», la lesión de Karl preocupa al Bayern. No es la primera baja muscular reciente de una joven promesa muniquesa.
David Santos Daiber está de baja desde mediados de marzo, y no es el único: Guido Della Rovere, Maycon Cardozo y Vincent Manuba también padecen lesiones musculares en el muslo. Además, Karl se perdió varios partidos al final de la temporada por otro problema similar. La acumulación de lesiones hace sospechar que hay un problema en las categorías inferiores, que será analizado internamente.
Sin Lennart Karl: la convocatoria de la selección alemana para el Mundial
Posición Jugador Club Dorsal Portero Oliver Baumann TSG Hoffenheim 12 Portero Manuel Neuer FC Bayern de Múnich 1 Gol Alexander Nübel VfB Stuttgart 21 Defensa Waldemar Anton Borussia Dortmund 3 Defensa Nathaniel Brown Eintracht de Fráncfort 18 Defensa Pascal Groß Brighton & Hove Albion 13 Defensa Joshua Kimmich FC Bayern de Múnich 6 Defensa Felix Nmecha Borussia Dortmund 23 Defensa Aleksandar Pavlovic FC Bayern de Múnich 5 Defensa David Raum RB Leipzig 22 Defensa Antonio Rüdiger Real Madrid 2 Defensa Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund 15 Defensa Angelo Stiller VfB Stuttgart 16 Defensa Jonathan Tah FC Bayern de Múnich 4 Defensa Malick Thiaw Newcastle United 24 Ofensivo Nadiem Amiri Mainz 05 20 Delantero Maximilian Beier Borussia Dortmund 14 Delantero Leon Goretzka FC Bayern de Múnich 8 Delantero Kai Havertz Arsenal 7 Delantero Assan Ouedraogo RB Leipzig 25 Delantero Jamie Leweling VfB Stuttgart 9 Ofensiva Jamal Musiala FC Bayern de Múnich 10 Delantero Leroy Sané Galatasaray Estambul 19 Delantero Deniz Undav VfB Stuttgart 26 Delantero Florian Wirtz FC Liverpool 17 Delantero Nick Woltemade Newcastle United 11