Karl se lesionó en el último entrenamiento de Alemania antes del amistoso contra Estados Unidos y ya dejó la concentración. Lo reemplaza Assan Ouedraogo, del RB Leipzig.

Durante una emotiva despedida, el presidente del FC Bayern, Herbert Hainer, le escribió por WhatsApp: «Ahora mira hacia adelante; la decepción es grande, pero tienes un futuro fantástico por delante. Lennart recibe la mejor atención médica con nosotros y, en su equipo, tiene un ejemplo de recuperación rápida: Aleks Pavlovic se lesionó justo antes de la Euro 2022 y hoy es titular con la selección», añadió.

El directivo de 71 años añadió: «Por supuesto, lo siento muchísimo por Lennart, que ha tenido una evolución fantástica. Para un jugador tan joven, ir al Mundial es lo máximo. A todos nos hubiera gustado verlo allí, porque su historia es maravillosa: en solo una temporada pasó de ser una promesa del campus del FC Bayern a llegar al Mundial. Eso demuestra todo lo que es posible en el FC Bayern».