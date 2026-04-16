El capitán del equipo alemán más laureado le había hecho un flaco favor a su equipo tras solo 35 segundos, al servirle a los visitantes, en bandeja de plata, la ventaja más rápida de la historia del club en la máxima competición europea con un error garrafal en un pase. El goleador, Arda Güler, le infligió al Bayern, al mismo tiempo, el gol en contra más rápido de su historia en la Liga de Campeones.
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«¡Menudo error por mi parte!». Manuel Neuer, del FC Bayern de Múnich, se muestra autocrítico tras un error histórico, aunque no deja de elogiarse a sí mismo
«Para mí fue una situación difícil: quería pasarle el balón a Stani (Josip Stanisic) por la banda derecha, pero le di muy mal. Fue un pase horrible”, admitió en la zona mixta. “Pero también fue un despertar: jugamos contra el Real Madrid y aquí puede pasar de todo. Es un mal inicio, debo superarlo y seguir”.
En el 1-2 tampoco lució al recibir el tiro libre de Güler. Al preguntarle si reaccionó tarde o si el balón fue inatajable, respondió: «Fue un disparo magnífico, muy rápido». En DAZN, Neuer calificó su error en el 0-1 como un «gol de suerte» y elogió la potencia de la izquierda de Güler: «Le sale con facilidad; eso es lo suyo».
El director deportivo Max Eberl, tras la victoria 4-3 ante los micrófonos de DAZN, añadió: «No era lo imaginado, y seguramente Manu tampoco. Pero así es el fútbol: un día eres héroe y al siguiente, con un error, pareces el tonto». En la ida, Neuer había sido clave en el 2-1 con varias paradas espectaculares y la UEFA lo nombró mejor del partido. Pero, cuando intentó acelerar el juego —como en el primer gol de Güler—, no siempre acertó.
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Neuer se elogia a sí mismo: aún no hay oferta de renovación de contrato.
No obstante, Eberl elogió a Neuer por su magnífica parada en el minuto 55 ante Kylian Mbappé, con la que evitó que el marcador se pusiera 2-4 en contra. «No hay que olvidarlo». Al ser consultado sobre la acción, el portero no ocultó su satisfacción: «Esa fue la decisiva. Centro magnífico de Trent (Alexander-Arnold), él la remató de volea tras un rebote y se fue por alto. Quizás sea también uno de mis clásicos, la forma en que la atajé», afirmó.
Eberl añadió que ese error no definirá el futuro del portero, ya de 40 años: «Tomar una decisión sobre su renovación por un pase fallido no es propio del FC Bayern». El contrato del capitán vence este verano.
El presidente del consejo de administración, Jan-Christian Dreesen, afirmó que la decisión de si seguirá un año más depende solo de Neuer. Aún así, todavía no hay oferta sobre la mesa, aclaró Eberl: «Hemos hablado con Manu. Las especulaciones están fuera, pero con él lo tenemos muy claro. Manu nos ha dicho que ahora quiere jugar los partidos de abril; ahí se verá todo: la forma física, la frescura mental, las ganas de seguir un año más. Cuando nos lo confirme, pondremos las cosas sobre la mesa y probablemente habrá una solución, siempre que las exigencias no sean utópicas.
La renovación de Neuer es «probable»; Urbig tendrá más minutos.
En la rueda de prensa previa al partido de vuelta del martes, Neuer anunció que pronto revelaría su decisión. «No creo que tarde mucho más en armarme de valor y decidir. Entonces hablaré con el club», añadió. Según Sport Bild, la renovación de Neuer por una temporada más es «probable». Sin embargo, el campeón del mundo de 2014 jugaría menos la próxima temporada. Su suplente, Jonas Urbig, tendría más minutos para estar listo para la era post-Neuer; se habla de que el guardameta de 22 años disputaría 20 partidos.
Hasta ahora, Urbig ha jugado 14 partidos esta temporada, incluidos seis cuando Neuer se recuperaba de dos lesiones musculares a principios de año.
En marzo sufrió una lesión muscular y se perdió cuatro encuentros, pero regresó a principios de abril ante el SC Freiburg, justo antes del primer choque contra el Madrid. Esos encuentros le permitieron alcanzar 136 y 137 titularidades en la Liga de Campeones, superando a Lionel Messi (136). Por ahora, el líder de esa clasificación sigue siendo la leyenda del Real Madrid Iker Casillas, con 149 partidos como titular en la máxima competición europea.
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Manuel Neuer: datos de rendimiento y estadísticas de esta temporada
Partidos 33 Goles en contra 33 Partidos sin encajar goles 11