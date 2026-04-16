«Para mí fue una situación difícil: quería pasarle el balón a Stani (Josip Stanisic) por la banda derecha, pero le di muy mal. Fue un pase horrible”, admitió en la zona mixta. “Pero también fue un despertar: jugamos contra el Real Madrid y aquí puede pasar de todo. Es un mal inicio, debo superarlo y seguir”.

En el 1-2 tampoco lució al recibir el tiro libre de Güler. Al preguntarle si reaccionó tarde o si el balón fue inatajable, respondió: «Fue un disparo magnífico, muy rápido». En DAZN, Neuer calificó su error en el 0-1 como un «gol de suerte» y elogió la potencia de la izquierda de Güler: «Le sale con facilidad; eso es lo suyo».

El director deportivo Max Eberl, tras la victoria 4-3 ante los micrófonos de DAZN, añadió: «No era lo imaginado, y seguramente Manu tampoco. Pero así es el fútbol: un día eres héroe y al siguiente, con un error, pareces el tonto». En la ida, Neuer había sido clave en el 2-1 con varias paradas espectaculares y la UEFA lo nombró mejor del partido. Pero, cuando intentó acelerar el juego —como en el primer gol de Güler—, no siempre acertó.