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Mendy: «Retirarme en el Al Ahly es una posibilidad... y nunca olvidaré lo que hizo Buffon»

E. Mendy
M. Jaissle
G. Buffon
R. Mahrez
Al Ahli
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Declaraciones impactantes del veterano portero senegalés

El portero senegalés Édouard Mendy, del Al-Ahli, habló sobre su etapa en el «Al-Raqi», Riyad Mahrez y su relación con Gianluigi Buffon.

Desde su llegada en 2023 procedente del Chelsea, el guardameta se ha erigido como pieza clave en la conquista del doblete continental y nacional.


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    Podría retirarse del Al-Ahli

    Mendy afirmó en el podcast «The Mo Show» que no piensa marcharse del Al Ahly y que acabar su carrera en el club sigue siendo una opción. «Sinceramente, no me veo en otro sitio; este club me lo da todo y me ayuda a rendir al máximo», añadió.

    Lea también... Mendy: «El título de Marruecos surgió de la nada... y pensábamos que la decisión era una “broma de abril”».

    Y añadió: «El Al Ahly me ha ayudado a dar lo mejor de mí con la selección de Senegal; lo que he conseguido a nivel internacional se debe a lo que aporto aquí, habría sido difícil lograrlo sin el apoyo del club».

    Concluyó: «Estoy en el lugar y el momento correctos: la directiva confía en mí y la afición me muestra un cariño excepcional que me hace sentir siempre bienvenido».

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  • Una crisis que forjó al héroe

    Mendy recordó una etapa difícil y afirmó que fue un punto de inflexión para el club: «Cuando se produjo la crisis con Matías y había inestabilidad, todos apoyaron al club con fuerza».

    Y añadió: «Oía muchas dudas desde fuera, pero yo siempre decía que aquí la afición solo apoya al club, nada más».

    Y continuó: «Si la afición no hubiera seguido apoyando al equipo durante ese periodo, con un nuevo entrenador y una nueva visión, la situación habría sido completamente diferente, pero creyeron en el proyecto hasta el final».

    Concluyó: «Al final, los títulos asiáticos y nacionales que conseguimos fueron gracias a la afición; fueron el factor decisivo en los momentos más difíciles; ellos son, sin duda, el verdadero club».

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    La magia de Riyad Mahrez

    Mendy elogió a su compañero argelino Riyad Mahrez, describiéndolo como un jugador excepcional con grandes habilidades técnicas, y afirmó: «Riyad es un jugador mágico, tiene una gran inteligencia en el juego y lee los movimientos de los defensas de forma asombrosa».

    Y añadió: «Su primer toque es especial: controla el balón y lo coloca donde quiere sin esfuerzo; su presencia con nosotros ha marcado la diferencia».

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    La postura de Buffon

    Mendy recordó un momento entrañable que vivió con el legendario portero italiano Gianluigi Buffon y comentó: «Era un gran admirador suyo, y cuando jugamos contra él en la Liga francesa sentí una alegría especial; después del partido, me felicitó y me pidió mi camiseta».

    Sin embargo, nunca recibí su camiseta y me decepcionó un poco, aunque no le di mucha importancia».

    Años después, en la selección, se lo volví a pedir; un miembro del staff se puso en contacto con él y Buffon me dijo que me recordaba y valoraba mi evolución.

    Finalmente, el mismo día que gané el premio The Best, recibí su camiseta y fue uno de los días más felices de mi carrera».

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