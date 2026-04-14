El defensa declaró a Canal+ que se sentía muy orgulloso de su acción decisiva. El bloqueo llegó con el marcador 0-0.

«Para un defensa, es mejor que un gol. Son los momentos que más disfruto. Safonov hizo una parada, hubo un rebote, me giré y vi llegar a Van Dijk. Solo tuve el reflejo de lanzarme al balón e intentar detenerlo. Son detalles que cambian un partido», afirmó Marquinhos.