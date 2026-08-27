Hablando de esa experiencia con GOAL, Halls, en declaraciones a través de Casivo, expertos suecos en casinos, dijo sobre lo que supone trabajar junto a superestrellas mundiales y lo que hace falta para convertir el potencial en algo más tangible: «¿Sabes qué? Fue una situación extraña. Para mí, y creo que para la mayoría de los chicos, no es hasta que te vas y echas la vista atrás. Cuando estás dentro, quiero decir, para empezar, el Arsenal no te tendría en ningún tipo de academia o equipo si no creyeras de verdad, de verdad, de verdad que eres un jugador top, top, top y que mereces estar allí.

»Y eso se nos inculcó probablemente desde los 10 años, cuando yo estaba allí: eres el mejor, entrenas y comes lo mejor, caminas como el mejor y eso es porque eres el mejor. Así que cuando al final llegas al primer equipo o estás en su entorno, lo único que haces es mirar alrededor y pensar: “no, soy mejor que tú, soy mejor que tú, debería jugar por delante de ti”. Así que esa es la mentalidad que te inculcan, porque si no, no vas a durar allí.

»Así que, obviamente, estar ahí, y yo además era aficionado del Arsenal, así que, de alguna manera, cuando salía del entrenamiento, tus amigos decían: “oh, Dios mío, ese es mi colega del Arsenal”. Tu familia y todo lo demás te dan ese subidón. Pero en lo que respecta a ti mismo, piensas: “no, merezco estar aquí y debería jugar por delante de él, debería jugar por delante de él”. Y estás enfadado casi todo el tiempo porque puede que no estés jugando. Esa era la mentalidad.

»Pero luego, obviamente, cuando más tarde me alejé del fútbol, pensé: “guau, estuve en el Arsenal”, tuve la suerte de estar allí con el mejor equipo, en el mejor momento, pero también la mala suerte de estar allí con los mejores, en el mejor momento, porque creo que la mayoría de nuestros jugadores habrían entrado en muchos de los equipos del Arsenal, excepto en ese».