¿Mejor que Kylian Mbappé? Por qué Harry Kane es el mejor ‘9’ del mundo y cómo podría acabar su carrera en otra posición

Cristiano Ronaldo lideraría cualquier lista de goleadores del siglo XXI. El mejor jugador portugués de la historia no siempre fue delantero centro: empezó como extremo y suele competir en una categoría propia.

Entre los delanteros puros, pocos igualan el rendimiento de Kane. Lo demuestra su récord de goles con los Spurs y con Inglaterra.

Sus números son brillantes tanto en el club como en la selección, y le llevaron a romper su sequía de títulos al ganar dos Bundesligas con el Bayern. Marcó 138 goles en 141 partidos con el equipo muniqués y reescribió los libros de historia.

Será el estandarte de Inglaterra en el Mundial 2026, portará el brazalete de capitán y sigue siendo candidato al Balón de Oro.