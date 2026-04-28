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¿Mejor que Kylian Mbappé? Por qué Harry Kane es el mejor ‘9’ del mundo y cómo podría acabar su carrera en otra posición
Kane, protagonista tanto en su club como en la selección, bate récords
Cristiano Ronaldo lideraría cualquier lista de goleadores del siglo XXI. El mejor jugador portugués de la historia no siempre fue delantero centro: empezó como extremo y suele competir en una categoría propia.
Entre los delanteros puros, pocos igualan el rendimiento de Kane. Lo demuestra su récord de goles con los Spurs y con Inglaterra.
Sus números son brillantes tanto en el club como en la selección, y le llevaron a romper su sequía de títulos al ganar dos Bundesligas con el Bayern. Marcó 138 goles en 141 partidos con el equipo muniqués y reescribió los libros de historia.
Será el estandarte de Inglaterra en el Mundial 2026, portará el brazalete de capitán y sigue siendo candidato al Balón de Oro.
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¿Es Kane, delantero del Bayern, el mejor número 9 del fútbol mundial?
Al preguntarle si este incansable jugador de 32 años es el mejor del mundo, M’Poku —que jugó con Kane en el Tottenham y en el Leyton Orient— dijo a GOAL: «Siempre debato con amigos sobre Kylian Mbappé. Probablemente sea el mejor. Sí, lo es».
Al preguntarle si Kane supera a Karim Benzema, Luis Suárez y Robert Lewandowski en su generación de delanteros, M’Poku —actualmente en la Baller League UK con el equipo Yanited de Angry Ginge— añadió: «Todos tienen cualidades, pero no todos hacen lo que Kane.
Compararía a Kane con Benzema por su juego colectivo, sus asistencias y su capacidad para crear ocasiones. Todos son increíbles, pero solo Kane hace lo que hace; quizá Benzema se acerque».
¿Podría Kane retroceder para desempeñar un papel más retrasado en la creación de juego?
Hay dudas sobre dónde jugará Kane la próxima temporada, pues aún no renueva su contrato con el Bayern, que vence en 2027.
M’Poku afirma que «no hay ninguna posibilidad» de un regreso al norte de Londres, pero, al preguntarle si le gustaría ver a Kane en equipos como Barcelona o Real Madrid, siguiendo los pasos de Ronaldo y jugando hasta bien entrados los 30 —lo que podría implicar un cambio de rol—, respondió: «Quiero que siga jugando al más alto nivel todo lo que pueda.
Como Lewandowski, que sigue al máximo nivel. Ronaldo también lo hace. Luka Modric. Queremos ver eso.
«Kane es un jugador que, creo, seguirá al máximo nivel y, si no puede actuar como ‘9’, podrá hacerlo como ‘10’ o ‘8’ sin problemas».
- Baller League UK
Kane espera ayudar al Bayern a conquistar la Liga de Campeones
Kane volverá a la lucha por el título el martes, cuando el Bayern juegue la ida de la semifinal de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain, actual campeón de Europa.
M’Poku, que ayudó al Yanited a empatar 2-2 ante el Gold Devils FC, será uno de los espectadores que sigan ese épico encuentro. Esperará ver más emoción en el Parc des Princes.
Baller League se transmite en directo todos los lunes a partir de las 17:00 h en www.youtube.com/@BallerLeagueUK.