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«¡Me sorprendió!»: João Pedro, del Chelsea, elige a una estrella «brillante» del Arsenal como su rival más difícil de la temporada 2025-26
Una «sorprendente» lección magistral de defensa
Pedro tuvo un gran debut con el Chelsea, pero encontró un rival a su altura en la defensa del Arsenal. El delantero de 24 años admitió que le sorprendió el dominio de Gabriel en el campo y su visión de juego.
«¡Me sorprendió! Sabes que son buenos, pero cuando estás en el campo, es diferente», declaró Pedro aTNT Sports Brasil.
«Esta temporada Gabriel ha estado inspirado. Es muy rápido y fuerte, pero lo más difícil es su posicionamiento. Cada vez que creía que tenía un metro de espacio, él ya estaba allí. Parecía que sabía lo que iba a hacer antes de que yo lo hiciera».
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«Una aceleración increíble»
Lo que más sorprendió a Pedro fue la velocidad de recuperación de Gabriel. A pesar de sus 1,90 m, el defensa del Arsenal no solo destaca por su juego aéreo, sino por una rapidez que, según Pedro, lo distingue de otros centrales de élite.
«No puedo creer lo rápido que es realmente», comentó Pedro en una reciente entrevista. «Para un jugador de su tamaño, su aceleración es increíble. Crees que le has ganado en el giro y, de repente, vuelve a estar a tu lado o te bloquea. Es frustrante como delantero: sientes que lo has hecho todo bien y, aun así, él se las arregla para recuperarse».
Elogiar la «pasión» de su compatriota
El Arsenal tiene la mejor defensa de la Premier League este curso, y Pedro lo atribuye a Gabriel.
«Juega con mucha pasión y control», explicó Pedro. «Como delantero, buscas que el defensa falle o se lance, pero él es un muro. He enfrentado a grandes defensas en Europa, pero Gabriel es el que más me ha exigido este año. No te deja ni un segundo para respirar».
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El título está al alcance de la mano
Gracias a las sólidas actuaciones defensivas de Gabriel con el Arsenal esta temporada, los Gunners solo han encajado 26 goles en 36 partidos de la Premier League.
Tras su ajustada victoria del domingo ante el West Ham, el Arsenal lidera la tabla con 79 puntos, cinco más que el Manchester City, que ha jugado un partido menos. Si el Arsenal gana sus dos últimos encuentros contra Burnley y Crystal Palace, logrará el título por primera vez en 22 años.