«Me siento más presente y con los pies en la tierra»: Sophia Wilson habla sobre su regreso a la selección femenina de Estados Unidos tras la baja por maternidad

Sophia Wilson se está permitiendo ser indulgente consigo misma. La delantera de 25 años de la selección femenina de Estados Unidos ha ganado campeonatos en todas las categorías, una medalla de oro olímpica y los prestigiosos galardones de Jugadora Más Valiosa de la Liga Nacional de Fútbol Femenino en 2022 y la Bota de Oro en 2023, tras marcar 11 goles con el Portland Thorns, lo que la convirtió en la máxima goleadora de la liga.

Aunque cada aspecto del juego de Wilson rebosa elegancia, desde sus zancadas simétricas hasta un primer toque que sigue el ritmo del partido, le llevó tiempo alejarse del fútbol para concederse un poco de tranquilidad.

Wilson anunció su embarazo el año pasado y se retiró de toda la temporada 2025 de la NWSL, así como de sus compromisos con la selección femenina de Estados Unidos. Dio a luz a su hija, Gigi, en septiembre. Ese momento, y todo lo que lo precedió, la cambió para siempre tanto como persona como deportista de élite. Ahora, siete meses después de dar la bienvenida a Gigi al mundo, Wilson ha recibido su primera convocatoria para la selección estadounidense y afirma que se siente en un gran momento.

«Siento que estoy en un momento realmente fantástico ahora mismo», declaró Wilson a los medios de comunicación el jueves. «Creo que he recorrido este camino de la manera correcta. Siento que estoy en un momento realmente fantástico y que he equilibrado todas las cosas con elegancia, porque he visto a personas antes que yo hacer lo mismo».