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«Me siento exactamente igual que ellos»: Dominik Szoboszlai se disculpa por el «malentendido» con la afición del Liverpool y explica su gesto de indiferencia tras la humillante derrota ante el Manchester City
Abordar el enfrentamiento entre aficionados
En la rueda de prensa previa al partido, el centrocampista pidió disculpas a la afición por su gesto. El incidente ocurrió el 4 de abril en el Etihad Stadium, tras perder 4-0 en la FA Cup y ver cómo se esfumaban sus opciones de título. Tras la goleada por 4-0 en la FA Cup, Szoboszlai se encogió de hombros y agitó los brazos hacia una zona de aficionados visitantes que protestaban. El gesto se hizo viral y muchos lo tacharon de arrogante antes de que Federico Chiesa interviniera.
- Anfield Voice
Szoboszlai aclara sus acciones
Antes del partido de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones entre Liverpool y PSG, Szoboszlai habló sobre el polémico momento de principios de mes: «Quizá fue un malentendido con los aficionados. No quise ofender a nadie; sé lo que el club significa para ellos y lo que ellos significan para el club.
Lo damos todo por los aficionados y, si fue un malentendido, pido disculpas. Ellos saben que siento lo mismo que ellos. Estamos con ellos y esperamos que ellos estén con nosotros».
Centrándonos ahora en la misión de rescate europea
Tras quedar eliminados de la copa nacional, el club debe centrar rápidamente toda su atención en la monumental tarea que le espera en la Liga de Campeones. El Liverpool, obligado a remontar dos goles al PSG en Anfield, busca recuperar su mejor nivel y calmar a su afición. Szoboszlai admite que la eliminatoria es clave para enderezar una temporada cada vez más inestable.
- AFP
Se necesita una remontada histórica
Ante el gran reto del miércoles, Szoboszlai mostró confianza en lograr la remontada: «Creo firmemente en nosotros, en nuestra plantilla y en nuestra mentalidad. Mañana daremos todo desde el primer minuto, hasta el 90 o incluso el 120. Lo deseamos con todas nuestras fuerzas».