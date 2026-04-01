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«¡Me sancionaron sin pruebas!» - Gianluca Prestianni rompe su silencio sobre las acusaciones de racismo contra Vinicius Junior tras la eliminación del Benfica de la Liga de Campeones
Niega las acusaciones en una nueva entrevista
Prestianni dejó muy clara su postura respecto al polémico incidente ocurrido en febrero. Tras un gol de Vinicius, las celebraciones desencadenaron un acalorado enfrentamiento entre los jugadores del Madrid y del Benfica.
El brasileño acusó al delantero de proferir un insulto racista, lo que provocó una interrupción del partido y, posteriormente, una rápida suspensión por parte de la UEFA. Se perdió el decisivo partido de vuelta en el Santiago Bernabéu, en el que el Benfica, que ya había sufrido una derrota por 1-0 en el partido de ida, quedó eliminado de la competición tras caer por 2-1 en el partido de vuelta. Al referirse al grave impacto que la situación tuvo en sus seres queridos, Prestianni insistió en que el organismo rector se precipitó al emitir su veredicto.
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Proteger a la familia y defender la reputación personal
El exjugador del Vélez Sarsfield expresó su profunda frustración por cómo se gestionó la situación. Dado que las acusaciones le tocaban muy de cerca, no se contuvo a la hora de hablar de las consecuencias. Al referirse al impacto emocional, afirmó: «Pensé en mi madre, mi padre y mis abuelos, que tuvieron que escuchar tantas cosas que no son ciertas y que nunca sucedieron. Una cosa es para mí, como futbolista estoy acostumbrado a que la gente hable, pero otra muy distinta es para ellos.
Me dolió que me trataran como algo que nunca fui; eso fue lo que más me dolió. Estoy muy tranquilo porque todos los que me conocen saben qué tipo de persona soy y eso me basta. Me castigaron sin pruebas, pero ya se ha acabado».
Conversación con Kylian Mbappé y las diferencias culturales
Los ánimos se caldearon durante el intercambio, y otras estrellas del Madrid se sumaron a la batalla verbal. Prestianni reveló que Kylian Mbappé también se metió con él. «Le oí [a Mbappé llamarle "jodido racista"] y para nosotros, los argentinos, ese es un insulto habitual», explicó.
«Me llaman racista cuando nunca lo he sido ni lo seré. Insulta para sacarte del partido, pero yo nunca reaccionaría; al contrario, la idea es demostrarlo en el campo».
En un intento por explicar las diferencias lingüísticas, afirmó que para los argentinos es un insulto normal utilizar ciertos términos, al tiempo que subrayó categóricamente que él no utilizó la palabra «mono», como se le acusa.
- AFP
¿Qué le depara el futuro al Benfica?
Tras su eliminación de la competición europea, el Benfica queda ahora fuera de todas las competiciones por eliminatorias de esta temporada. El entrenador José Mourinho se enfrenta a una dura batalla, ya que el club tiene pocas esperanzas de ganar la Liga de Portugal. Actualmente ocupa el tercer puesto de la clasificación con 65 puntos tras 27 jornadas, a siete puntos del líder, el Oporto, mientras que el Sporting, segundo clasificado, también suma 65 puntos, pero tiene un partido menos.
En cuanto a Prestianni, la UEFA aún no ha anunciado ninguna decisión tras su investigación, aunque el club fue sancionado por el comportamiento de su afición durante el polémico partido de ida contra el Madrid.