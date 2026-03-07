AFP
«Me rindo»: el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, insiste en que la Carabao Cup tiene prioridad sobre la Champions League en su última crítica a las autoridades por el calendario de partidos
La FA no presta asistencia.
La congestión de partidos llega en un momento crítico para el City, que sigue luchando en cuatro frentes. Mientras que los rivales en España y Francia reciben ayuda personalizada para mejorar sus posibilidades de alcanzar la gloria europea, los hombres de Guardiola se ven obligados a afrontar un programa nacional implacable que no da señales de ralentizarse. El catalán cree que las autoridades inglesas no proporcionan el mismo nivel de ayuda a sus representantes en la Liga de Campeones que otras ligas europeas. Guardiola señaló el hecho de que el partido del Real Madrid contra el Celta de Vigo se trasladó al viernes para facilitar su preparación, mientras que el París Saint-Germain también ha visto cómo se modificaban e incluso se posponían partidos de liga para adaptarse a sus compromisos continentales.
Guardiola se rinde ante el calendario
A pesar de ser uno de los entrenadores más exitosos en la historia del fútbol, Guardiola admitió que ha dejado de intentar influir en los responsables de la toma de decisiones. «Aquí es más importante lo que pasó en la Carabao Cup que los partidos de la Champions League para los equipos ingleses. Ha sido así desde el primer día, así que no es ninguna sorpresa», declaró a los periodistas durante la rueda de prensa previa al partido.
El entrenador profundizó en su resignación ante la situación y afirmó: «No le presto mucha atención, pero hace tiempo que me rendí. Cuando ganamos el triplete, fue exactamente lo mismo. Así que no voy a llamar, aunque sé que muchos de mis colegas de todas las generaciones lo hacen desde hace 10 años. No pido nada y, si jugamos a las 8 de la tarde, jugamos a las 8 de la tarde. Al jugar por la noche, podemos viajar el sábado. Esa es la ventaja. La desventaja es que la recuperación para el Madrid es menor».
La importancia del éxito en la copa nacional
A pesar de las quejas sobre el calendario, Guardiola sigue comprometido con la FA Cup, una competición en la que el City ha llegado a semifinales en ocho de sus nueve temporadas en Manchester. Citó la presencia constante del club en las últimas fases como prueba de su profesionalidad, incluso cuando el calendario juega en su contra.
«¿Cuántas finales hemos jugado en los últimos años? ¿Cuántas semifinales? Muchas, lo que significa que la FA Cup siempre es muy importante. Vamos a viajar a Newcastle para ganar y pasar a la siguiente ronda. Eso es seguro al 100 %», afirmó Guardiola.
Las lesiones dan un impulso a los Blues
En medio del drama de la programación, el City ha recibido noticias positivas sobre las lesiones de sus estrellas croatas. Mateo Kovacic ha vuelto a los entrenamientos tras una exitosa operación, mientras que el club espera que Josko Gvardiol regrese antes de que termine la temporada. Por su parte, Rico Lewis, que se ha perdido los dos últimos partidos, no ha estado disponible debido a una lesión, según ha revelado Guardiola.
