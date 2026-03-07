«Me rindo»: el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, insiste en que la Carabao Cup tiene prioridad sobre la Champions League en su última crítica a las autoridades por el calendario de partidos

A pesar de ser uno de los entrenadores más exitosos en la historia del fútbol, Guardiola admitió que ha dejado de intentar influir en los responsables de la toma de decisiones. «Aquí es más importante lo que pasó en la Carabao Cup que los partidos de la Champions League para los equipos ingleses. Ha sido así desde el primer día, así que no es ninguna sorpresa», declaró a los periodistas durante la rueda de prensa previa al partido.

El entrenador profundizó en su resignación ante la situación y afirmó: «No le presto mucha atención, pero hace tiempo que me rendí. Cuando ganamos el triplete, fue exactamente lo mismo. Así que no voy a llamar, aunque sé que muchos de mis colegas de todas las generaciones lo hacen desde hace 10 años. No pido nada y, si jugamos a las 8 de la tarde, jugamos a las 8 de la tarde. Al jugar por la noche, podemos viajar el sábado. Esa es la ventaja. La desventaja es que la recuperación para el Madrid es menor».