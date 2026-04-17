En el podcast «Auf eine weiß-blaue Tasse», junto al presidente de Baviera, Markus Söder, Hoeneß afirmó que el seleccionador de Inglaterra desconocía que Josip Stanisic habla alemán.
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«Me preguntó si sabía alemán»: Uli Hoeneß revela anécdotas sorprendentes sobre Thomas Tuchel en el FC Bayern
«Una vez le preguntó a Stanisic si sabía alemán, cuando en realidad nació aquí», contó el presidente del club y subrayó: «Esas son cosas que no se pueden hacer. Y ahí está la gran diferencia».
Aunque Stanisic es internacional croata, nació en Múnich. Por eso podía haber jugado con Alemania, pero optó por el país de sus antepasados.
Milita en el Bayern desde 2017, aunque se formó en otros clubes muniqueses. Con Tuchel apenas jugó, así que fue cedido al Bayer Leverkusen en 2023. Allí se proclamó campeón y puso fin a la racha de once títulos consecutivos del Bayern.
Tras el regreso de Stanisic, Tuchel fue reemplazado por Vincent Kompany. Desde esta temporada, el defensa es pieza clave para el técnico belga. Al compararlo con sus antecesores, Hoeneß afirmó: «Hay dos cosas importantes. Este entrenador mejora a todos los jugadores. Nunca lo he visto convocar una rueda de prensa para pedir "Necesito un lateral izquierdo, necesito un lateral derecho", como hacía Tuchel".
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Hoeneß critica a Tuchel por expresar públicamente sus deseos de fichajes
Hoeneß recuerda las ruedas de prensa de Tuchel. «Cuando el equipo jugaba mal, nunca se cuestionaba; siempre era culpa de los jugadores: “Con el lateral derecho así no se puede, y Kimmich no es tan buen jugador”», recordó el directivo de 74 años y agregó: «De (Ryan) Gravenberch, hoy en el Liverpool, decía: “No me sirve para nada”».
Tuchel insistía en que le faltaba un “seis defensivo” y pedía a Joao Palhinha, quien llegó tras su salida del Bayern. Un año antes el fichaje fracasó en la recta final porque el Fulham no encontró sustituto. Con Kompany apenas jugó y terminó cedido al Tottenham, que aún no ha ejercido la opción de compra.
Tuchel reemplazó a Julian Nagelsmann en marzo de 2023 y cerró su única temporada completa en el banquillo bávaro. Tras su salida comenzó una larga búsqueda de sucesor; la directiva recapacitó brevemente sobre su decisión, pero finalmente fue el propio Tuchel quien rechazó quedarse. Tras varias negativas, el director deportivo Max Eberl designó a Kompany, acierto que hoy es evidente.
No es la primera vez que Hoeneß arremete contra Tuchel
No es la primera vez que Hoeneß critica a Tuchel. «En lo personal, nuestra relación fue buena hasta el final, pero tenemos visiones muy distintas sobre cómo dirigir un equipo», declaró Hoeneß a t-online.
Además, Tuchel defendía «un número relativamente elevado de fichajes», explicó Hoeneß, y añadió: «Nosotros, en cambio, queríamos apostar por más jugadores de la cantera a medio plazo. Se pedían una y otra vez futbolistas caros. Cada lesión provocaba la petición de un nuevo fichaje; era una discusión constante». Aseguró que nunca había escuchado exigencias similares de Kompany.