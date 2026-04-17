«Me preguntó si sabía alemán»: Uli Hoeneß revela anécdotas sorprendentes sobre Thomas Tuchel en el FC Bayern

«Una vez le preguntó a Stanisic si sabía alemán, cuando en realidad nació aquí», contó el presidente del club y subrayó: «Esas son cosas que no se pueden hacer. Y ahí está la gran diferencia».

Aunque Stanisic es internacional croata, nació en Múnich. Por eso podía haber jugado con Alemania, pero optó por el país de sus antepasados.

Milita en el Bayern desde 2017, aunque se formó en otros clubes muniqueses. Con Tuchel apenas jugó, así que fue cedido al Bayer Leverkusen en 2023. Allí se proclamó campeón y puso fin a la racha de once títulos consecutivos del Bayern.

Tras el regreso de Stanisic, Tuchel fue reemplazado por Vincent Kompany. Desde esta temporada, el defensa es pieza clave para el técnico belga. Al compararlo con sus antecesores, Hoeneß afirmó: «Hay dos cosas importantes. Este entrenador mejora a todos los jugadores. Nunca lo he visto convocar una rueda de prensa para pedir "Necesito un lateral izquierdo, necesito un lateral derecho", como hacía Tuchel".