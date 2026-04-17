En el podcast «Auf eine weiß-blaue Tasse», junto al presidente de Baviera, Markus Söder, Hoeneß afirmó que el actual seleccionador de Inglaterra desconocía que Josip Stanisic hablaba alemán.
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«Me preguntó si sabía alemán»: Uli Hoeneß revela anécdotas sorprendentes sobre Thomas Tuchel en el FC Bayern
«Una vez le preguntó a Stanisic si sabía alemán, cuando en realidad nació aquí», contó el presidente del club y subrayó: «Esas son cosas que no se pueden hacer. Y ahí está la gran diferencia».
Aunque Stanisic es internacional croata, nació en Múnich. Por eso podía haber jugado con Alemania, pero optó por el país de sus antepasados.
Milita en el Bayern desde 2017, aunque se formó en otros clubes muniqueses. Con Tuchel apenas jugó, así que fue cedido al Bayer Leverkusen en 2023. Allí se proclamó campeón y puso fin a la racha de once títulos consecutivos del Bayern.
Tras la marcha de Tuchel y la llegada de Vincent Kompany, Stanisic se ha convertido en pieza clave del equipo. Al comparar a Kompany con sus antecesores, Hoeneß resumió: «Hay dos cosas importantes. Este entrenador hace mejor a todos los jugadores. Nunca lo he visto convocar una rueda de prensa para decir: “Necesito un lateral izquierdo, necesito un lateral derecho”, como hacía Tuchel».
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Hoeneß critica a Tuchel por expresar públicamente sus deseos de fichajes
Hoeneß recuerda las ruedas de prensa de Tuchel. «Cuando el equipo jugaba mal, nunca se cuestionaba; siempre era culpa de los jugadores: “Con el lateral derecho así no se puede, y Kimmich no es tan buen jugador”», recordó el directivo de 74 años y agregó: «De (Ryan) Gravenberch, ahora en el Liverpool, decía: “No me sirve para nada”».
Tuchel insistía en que le faltaba un “seis defensivo” y pedía a Joao Palhinha, quien llegó tras su salida del Bayern. Un año antes el fichaje había fracasado en el último momento porque el Fulham no encontró sustituto. Con Kompany apenas jugó y acabó cedido al Tottenham, que aún no ha decidido si ejercerá la opción de compra.
Tuchel reemplazó a Julian Nagelsmann en marzo de 2023 y cerró su ciclo tras una temporada completa. La búsqueda de sucesor se alargó y, en la directiva, surgió un breve cambio de opinión sobre su regreso. Al final, fue el propio Tuchel quien rechazó quedarse. Tras varias negativas, el director deportivo Max Eberl designó a Kompany, acierto que pronto quedó claro.
No es la primera vez que Hoeneß arremete contra Tuchel
No es la primera vez que Hoeneß critica a Tuchel. «En lo personal, nuestra relación fue buena hasta el final, pero tenemos visiones muy distintas sobre cómo dirigir un equipo», declaró Hoeneß a t-online.
Además, Tuchel defendía «un número relativamente elevado de fichajes», mientras que nosotros preferíamos apostar por la cantera. Se pedían jugadores caros una y otra vez. Cada lesión provocaba la petición de un nuevo fichaje; era una discusión constante». Aseguró que nunca había escuchado exigencias similares de Kompany.