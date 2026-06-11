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Assan Ouedraogo Germany 2025Getty Images
Donny Afroni

Traducido por

«¡Me preguntó si estaba borracho!» - El centrocampista alemán describe la «explosión de emociones» que vivió cuando Julian Nagelsmann lo convocó para el Mundial

Alemania
F. Ouedraogo
World Cup
RB Leipzig

Assan Ouedraogo ha sido convocado, para sorpresa de todos, con la selección alemana para el Mundial de 2026. El joven del RB Leipzig reemplazará al lesionado Lennart Karl y ya relató con humor cómo se enteró de la noticia.

  • Una «explosión de emociones» bajo el sol español

    Karl, del Bayern de Múnich, sufrió una grave lesión en el muslo durante la última sesión de entrenamiento de la selección alemana, por lo que Ouedraogo fue elegido por Nagelsmann para sustituirlo. La noticia le llegó al centrocampista del Leipzig mientras disfrutaba de sus vacaciones en Marbella, España. El centrocampista del Leipzig, de 20 años, estaba de vacaciones en Marbella cuando sonó el teléfono: era el seleccionador, Nagelsmann. Ese momento lo cambió todo.

    «Estaba tumbado en la hamaca, increíblemente relajado. Sonó el teléfono y pasé de cero a 180 en un instante; fue una explosión de emociones», relató Ouedraogo a Sky Alemania. Para mantener la confidencialidad de la conversación y asimilar la noticia, se escabulló: «Corrí a la vuelta de la esquina para que nadie me oyera».

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  • ASSAN OUEDRAOGO LEIPZIG Getty Images

    Una pregunta inusual del seleccionador nacional

    Sin embargo, la llamada no fue del todo formal. Como Ouedraogo estaba de vacaciones con amigos, Nagelsmann bromeó —o quizá solo quiso comprobar que estaba en sus cabales— y le preguntó si estaba borracho. La respuesta del joven fue rápida y seria.

    El centrocampista respondió al instante: «No bebo, tranquilo, todo va bien».

  • Desconfianza familiar y obstáculos logísticos

    Tras reunirse con Nagelsmann, Ouedraogo quiso compartir su orgullo al instante con sus seres queridos. No obstante, no logró contactar con sus padres. «Primero hablé con mi hermana mayor, pero al principio no me creyó», recordó entre risas.

    En vez de seguir disfrutando del sol, regresó de inmediato a Alemania. «Volé directamente a casa desde mis vacaciones para recoger mis botas de fútbol. Por lo demás, lo tenía todo listo», explicó.

  • Germany v Slovakia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    La mejor temporada, a pesar de los contratiempos

    A pesar de sus recientes lesiones, Ouedraogo se muestra optimista sobre su progreso. Ve su convocatoria para el Mundial como el broche de oro a un año excepcional. Está listo para aportar al equipo de Nagelsmann desde ya.

    «Estoy en plena forma», afirmó el leipzigués, y añadió: «A pesar de las lesiones, esta es la mejor temporada de mi vida».

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