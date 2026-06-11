Karl, del Bayern de Múnich, sufrió una grave lesión en el muslo durante la última sesión de entrenamiento de la selección alemana, por lo que Ouedraogo fue elegido por Nagelsmann para sustituirlo. La noticia le llegó al centrocampista del Leipzig mientras disfrutaba de sus vacaciones en Marbella, España. El centrocampista del Leipzig, de 20 años, estaba de vacaciones en Marbella cuando sonó el teléfono: era el seleccionador, Nagelsmann. Ese momento lo cambió todo.

«Estaba tumbado en la hamaca, increíblemente relajado. Sonó el teléfono y pasé de cero a 180 en un instante; fue una explosión de emociones», relató Ouedraogo a Sky Alemania. Para mantener la confidencialidad de la conversación y asimilar la noticia, se escabulló: «Corrí a la vuelta de la esquina para que nadie me oyera».