AFP
Traducido por
«¡Me niego a trabajar en estas condiciones!»: un entrenador de la Ligue 1 critica a la directiva al anunciar su marcha
Ruptura de la confianza en Lorient
En una entrevista con Ouest-France, Pantaloni confirmó su salida del banquillo. Llegó en 2024 con el objetivo de ascender al Ajaccio a la Ligue 1, lo que lograron de inmediato. Sin embargo, el éxito deportivo no trajo armonía directiva.
Al explicar sus frustraciones, el técnico declaró: «Hay una razón principal: la desconfianza mostrada por la directiva desde mi llegada. Cuando me anticiparon el cambio de entrenador en 2024, mi agente me puso en contacto con ellos. Mantuve tres videollamadas: con Arnaud Tanguy (director general), Laurent Koscielny (director deportivo) y el presidente.
Luego supe que no era el técnico elegido. Laurent Abergel, que me conocía, insistió ante el presidente. Laurent asumió una gran responsabilidad, pues no era fácil, con el objetivo de volver a la Ligue 1. Acepté el reto porque me sentía capaz. Firmé en esas condiciones, lo que demuestra que había muchas dudas sobre mí y que la directiva no estaba segura de su elección».
- AFP
Polémica sobre una cláusula contractual
La cronología de los hechos ha aumentado la tensión. Tras el descenso del Lorient, al técnico se le encargó reconstruir el equipo. Cumplió los objetivos, pero la oferta de renovación se retrasó, lo que le causó «una gran decepción». Cuando finalmente llegó, parece que empeoró las cosas.
«Tras ganar la liga, pedimos renovar; otros clubes lo habrían hecho. Nos rechazaron y nos dijeron que esperáramos a ver los resultados de seis o siete partidos. Luego me pidieron aguardar hasta septiembre de 2025. Después alegaron problemas con los derechos televisivos, la audiencia ante la DNCG y, por último, la venta del club. Las excusas no fueron válidas. Parece que aún dudan de lo que puedo hacer, así que la desconfianza persiste».
Superando los últimos partidos
Pese a los problemas externos, el Lorient se centra en lo que queda de temporada. Ocupa el noveno puesto con 38 puntos. Tras el 1-1 ante el París, visitará al Lyon el 12 de abril y luego recibirá a Marsella y Estrasburgo en cinco jornadas clave. La plantilla debe mostrar cómo reacciona ante la inminente salida de su técnico.
El veterano técnico promete mantener su profesionalidad hasta el final, pero insiste en que las condiciones del cargo son insostenibles.
«Hay mucha decepción», añadió. «He pasado dos años maravillosos aquí. Creo que tenía una relación excelente con todos los que forman parte del club. Es una pena que se haya llegado a esto. Una cosa es segura: no soy un arribista. No me arrepiento de nada. Si pasé 14 años en el Ajaccio, en un club con recursos limitados, es porque tenía una directiva que confiaba plenamente en mí, cada día. Ahora, tras dos años en el FC Lorient, he intentado demostrar quién soy y de qué soy capaz, pero sigo sintiendo esa desconfianza, y por eso me niego a trabajar en esas condiciones».
- AFP
¿Qué le depara el futuro al Lorient?
El equipo bretón afronta un verano turbulento de transición. La directiva debe encontrar un sucesor que lidere la compleja dinámica interna del club y mantenga la estabilidad de esta temporada aceptando las estrictas condiciones del consejo.