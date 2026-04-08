«¡Me niego a trabajar en estas condiciones!»: un entrenador de la Ligue 1 critica a la directiva al anunciar su marcha

En una entrevista con Ouest-France, Pantaloni confirmó su salida del banquillo. Llegó en 2024 con el objetivo de ascender al Ajaccio a la Ligue 1, lo que lograron de inmediato. Sin embargo, el éxito deportivo no trajo armonía directiva.

Al explicar sus frustraciones, el técnico declaró: «Hay una razón principal: la desconfianza mostrada por la directiva desde mi llegada. Cuando me anticiparon el cambio de entrenador en 2024, mi agente me puso en contacto con ellos. Mantuve tres videollamadas: con Arnaud Tanguy (director general), Laurent Koscielny (director deportivo) y el presidente.

Luego supe que no era el técnico elegido. Laurent Abergel, que me conocía, insistió ante el presidente. Laurent asumió una gran responsabilidad, pues no era fácil, con el objetivo de volver a la Ligue 1. Acepté el reto porque me sentía capaz. Firmé en esas condiciones, lo que demuestra que había muchas dudas sobre mí y que la directiva no estaba segura de su elección».