«¡Me molesta!» —Nick Woltemade, frustrado, insinúa que sus detractores «no ven muchos partidos del Newcastle»

En declaraciones al Süddeutsche Zeitung, el delantero alemán expresó su evidente frustración ante los comentarios que han surgido en torno a sus recientes actuaciones con el Newcastle. A pesar de ser un fijo en el equipo, algunos aficionados y comentaristas han cuestionado su influencia en el último tercio del campo.

«Me molesta. Si alguien afirma que estoy en una mala racha, diría que esa persona no ve muchos partidos del Newcastle», afirmó Woltemade, refiriéndose directamente a las críticas negativas que han surgido durante la segunda mitad de la temporada.