«Me metí en la ducha y lloré durante 10 minutos»: la exestrella del Bayern de Múnich, que ganó la Liga de Campeones con el gigante bávaro, anuncia su retirada con solo 30 años

Süle se retira tras una carrera llena de éxitos con el Bayern y un papel destacado en el BVB. Desde su llegada al Dortmund en 2022 procedente del Bayern, el defensa ha jugado 109 partidos, se ha hecho imprescindible y ha creado un fuerte vínculo con el club y su afición.

«Lo que viví en mi primer año, cuando estuvimos a punto de ganar la liga: la noche en el hotel, el paseo hasta el estadio. Lo que sentí entonces solo lo había sentido una vez antes, antes de mi primer partido como profesional: el nerviosismo, la emoción», explicó. «Ese fue uno de los momentos más intensos que he vivido, antes del partido contra el Mainz. No sé si volveré a sentir esa adrenalina.

«Al recordar mis cuatro años en Dortmund, disfruté de muchos momentos: las bromas en el vestuario, el estadio con 80 000 personas y la cálida acogida de la afición. Voy a echar mucho de menos esa época. Me sentía muy a gusto aquí. El primer día noté cómo es la gente de Dortmund: abierta, cálida, sincera. Sentí una gran conexión. Mis hijos van a la guardería aquí. Nos cuesta mucho irnos».