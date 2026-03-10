Getty Images Sport
Traducido por
«¡Me meteré en problemas!» - Axel Disasi se muestra reacio a hablar sobre su «muy difícil» etapa en el Chelsea, mientras el defensa explica lo que aprendió del trato que recibió por parte del «escuadrón antibombas»
Frustrante exilio en el oeste de Londres
El defensa francés, que anteriormente era un pilar fundamental del equipo y había disputado 61 partidos tras su fichaje por 45 millones de euros procedente del Mónaco en agosto de 2023, se vio superado por otros jugadores durante la etapa de Enzo Maresca al frente del equipo.
Esto le llevó a ser relegado al famoso «equipo de reserva» del club, junto con otros jugadores de renombre. Disasi no disputó ningún partido oficial con los Blues en la primera mitad de la temporada 2025-26, tras haber estado cedido en el Aston Villa entre febrero y junio del año pasado.
- Getty Images Sport
Temiendo las consecuencias de la honestidad
Reflexionando sobre el impacto emocional que supuso quedarse fuera del equipo, el jugador de 27 años se mostró cauteloso con sus palabras al referirse a su salida del Stamford Bridge. «Si lo cuento todo, quizá me meta en problemas, pero fue duro», confesó. «Fue muy duro ver los partidos cada semana, cada fin de semana, por televisión».
A pesar de la inmensa frustración, mantuvo su profesionalidad durante toda la dura prueba mientras esperaba una oportunidad. «Simplemente trabajaba, esperando mi momento, y por eso ahora estoy disfrutando, porque sé lo que se siente al estar delante del televisor y no en el campo», añadió.
Encontrar un nuevo hogar en el Estadio de Londres
El traspaso al West Ham en febrero, por un importe de 2 millones de euros, ha resultado ser el revulsivo perfecto para su carrera. Desde que se incorporó al equipo de Nuno Espirito Santo, el defensa central se ha convertido en una pieza fundamental de la zaga, con siete partidos disputados en todas las competiciones.
Sobrevivir al exilio requirió una gran fortaleza mental y un sólido sistema de apoyo. Al explicar cómo lo afrontó, señaló: «Aprendí a ser más paciente, a mantener la profesionalidad, incluso en circunstancias difíciles. Conté con la ayuda de mi familia, que me ayudó mucho a mantenerme en forma».
- AFP
Recuperando su reputación en la Premier League
Las estadísticas demuestran que su presencia está marcando una diferencia tangible, ya que ha ayudado al West Ham a sumar ocho puntos vitales en sus cinco partidos como titular en la Premier League. A pesar de encontrarse en la zona de descenso, en el puesto 18 con 28 puntos, ahora están empatados con el Nottingham Forest, que ocupa el puesto 17, solo por detrás en diferencia de goles.
Aunque el nuevo entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, lo reincorporó brevemente al primer equipo antes de marcharse, su futuro a largo plazo está claramente en otro lugar. Consciente de lo rápido que pueden cambiar las cosas, Disasi concluyó: «Intento disfrutar de cada momento porque sé que no está garantizado», asegurándose así de aprovechar al máximo su nuevo comienzo.
Anuncios