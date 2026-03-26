«¡Me merezco jugar más!»: La estrella del Barcelona admite que «no está al 100 % contento» en el club en unas declaraciones sorprendentes

En declaraciones a Sverige Television, según informa Diario Sport, el extremo no se anduvo con rodeos cuando le preguntaron por su situación actual en el club. Bardghji admitió que no está satisfecho con su situación y cree que su rendimiento en los entrenamientos y en sus breves apariciones en el campo le dan derecho a un papel más destacado en el esquema táctico de Flick.

«La verdad es que hasta ahora he tenido pocos minutos de juego. Tengo paciencia, pero, sinceramente, creo que merezco jugar más», afirmó. «No estoy 100 % contento, pero así es el fútbol. Respeto a los que llevan mucho tiempo en la plantilla, son mis compañeros. Sé lo que puedo hacer, tengo mucha confianza en mí mismo».