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«¡Me lo he pasado de puta madre!». Pep Guardiola, técnico del Manchester City, bromea y dice que deberían poner su nombre a una grada de Wembley
El entrenador del Citizens busca un hito
Guardiola dirigirá al City en su 24.ª aparición en el estadio nacional, en la final del sábado. Pese a las especulaciones sobre su salida este verano, está centrado en lograr su vigésimo título tras una década de dominio. El City busca ser el primer equipo en alcanzar cuatro finales consecutivas de la FA Cup y completar el doblete nacional tras ganar la EFL Cup.
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Guardiola reflexiona sobre su legado
Al preguntarle si su éxito se da por sentado, Guardiola respondió con su estilo característico: «Sí, 19 títulos en 10 años no está mal. No tienen que esperar a que me vaya; saben que he sido divertido. He sido jodidamente divertido. Así que 19 títulos, luchando por el 20 en 10 años, no está mal, sinceramente».
Cariño por el estadio nacional
Guardiola descartó que la final pueda ser triste por una posible marcha, recordó que le queda un año de contrato y bromeó sobre la falta de un palco propio en Wembley.
Añadió: «Ni hablar [de que sea mi última vez en Wembley]. Ni hablar. Me queda un año de contrato. Me decepciona que no hagan un homenaje a Pep [en Wembley], con todas las veces que he estado allí; al menos un salón o un palco. Quizá vaya 24 veces más.
Ha sido un lugar especial: con el Barcelona en 1992, luego contra el Manchester United y muchas veces más en semifinales y finales. Es genial volver a Wembley».
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La lucha por el título y el doblete a la vista
El City debe superar una prueba de aptitud de última hora de Rodri antes de enfrentarse al Chelsea en el séptimo duelo histórico en Wembley. Tras la final de la FA Cup, el equipo se centrará en la Premier League, donde está a dos puntos del Arsenal con dos jornadas clave por jugar. Ganar el sábado le daría el doblete nacional y lo impulsaría de cara a la última jornada.