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Liverpool FC v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport
Falko Blöding

Traducido por

«Me hubiera encantado jugar con él»: la leyenda del ataque quiere marcar goles para Jürgen Klopp

Premier League
Manchester United
Liverpool
J. Klopp
W. Rooney
M. Salah
V. van Dijk

Wayne Rooney, leyenda del fútbol inglés, dijo en el programa «Wayne Rooney Show» de la BBC que hubiera querido jugar con Jürgen Klopp.

Rooney, quien marcó goles en la Premier League para el Everton FC —archirrival del Liverpool— y el Manchester United, dijo del veterano entrenador de los Reds: «Klopp es el único técnico del Liverpool con el que me habría encantado jugar, pero no para el Liverpool, claro».

  • Rooney comparó a Arne Slot, sucesor de Klopp, quien en 2024 ganó la Premier con el LFC pero ahora es criticado por su floja segunda temporada. «Ya he dicho antes que Arne Slot no tiene el carisma que tiene Klopp», afirmó Rooney: «Lo que aportaba Klopp, simplemente con el hecho de pasearse por un restaurante con una botella de cerveza, es lo que le gusta a la gente de Liverpool».

    Klopp, exentrenador del BVB, dirigió al Liverpool durante nueve años y conquistó la Premier League y la Liga de Campeones. Tras un descanso, ahora trabaja como director de fútbol global en Red Bull.

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  • Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Rooney ve un bajón en el rendimiento de Van Dijk y Salah

    Rooney atribuyó la irregular temporada del Liverpool al bajo rendimiento de Virgil van Dijk (34) y Mohamed Salah (33). «Lo más difícil para un jugador es darse cuenta de que ya no estás al nivel que tenías antes», explicó el ahora cuarentón. A él también le pasó en 2016, cuando el United fichó a Zlatan Ibrahimovic: «Ya no jugaba, pero quería seguir jugando y por eso me cambié de equipo. Lo acepté».

    Como él, Salah dejará el Liverpool este verano. En cambio, Van Dijk parece que se quedará. Rooney sentencia: «Desde el inicio de la temporada lo repito: la edad afecta a todos y, en algún momento, las piernas fallan. Eso le ha pasado a Salah y también a Van Dijk, ya no son los mismos. Pero son los líderes del vestuario, lo que dificulta que otros asuman ese rol».

    Rooney no cree que Van Dijk (contratado hasta 2027) se marche este verano, aunque advierte: «A menudo vemos a jugadores que se quedan demasiado tiempo».

  • Wayne Rooney Manchester United 2008 Champions LeagueGetty Images

    Las etapas de Wayne Rooney como profesional

    PeriodoClubPartidosGolesAsistenciasTítulos
    2002 - 2004Everton FC701750
    2004-2017Manchester United55925314318
    2017-2018FC Everton401130
    2018-2020D.C. United5225140
    2020-2021Derby County35730
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