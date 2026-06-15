«Me habría dado un puñetazo en la cara»: Jürgen Klopp se disculpa ante Julian Nagelsmann por un comentario «idiota» sobre el seleccionador alemán en directo por televisión

Durante la preparación del primer partido de Alemania en el Mundial contra Curazao, Klopp, quien comentaba el encuentro para MagentaTV, dijo al analizar la alineación con Thomas Müller: «Por suerte, Julian Nagelsmann sigue siendo el encargado de elegir el equipo». La palabra «todavía» pareció sugerir que el puesto de Nagelsmann era inestable, sobre todo porque a Klopp se le relaciona a menudo con el banquillo de la selección.

Tras la goleada 7-1 sobre Curaçao, Klopp se disculpó en directo con Nagelsmann: «Ya he encontrado la palabra más odiada del año: “todavía”». «Me habría dado un puñetazo en la cara, pero ya era tarde: estaba en televisión y se me escapó. No tiene ninguna relevancia».