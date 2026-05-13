«Tenía miedo de perderlo todo. Pero en Brest me recuperé», confesó el extremo. Fue una huida hacia adelante, lejos de un entorno tóxico que, según sus propias palabras, casi le cuesta el puesto.
Traducido por
«Me ha salido muy caro»: un jugador cedido de un equipo de la Bundesliga hace una impactante confesión sobre su carrera
Dina Ebimbe admitió que subestimó la profesionalidad. Compañeros como Hugo Ekitike, hoy en el Liverpool, entendieron la gravedad de la situación, mientras él permanecía en su zona de confort. «Ahora sé que el fútbol es mi pasión y mi trabajo; antes no lo veía», reconoció.
Reconoce: «Ojalá hubiera sido tan profesional antes como lo soy ahora. Muchos compañeros lo entendieron antes que yo, como Hugo Ekitike. El fútbol es duro y hay que trabajar más que los demás. En Fráncfort hacía la vista gorda; estaba demasiado relajado».
- AFP
Dina Ebimbe: un nuevo entorno y un cambio de estilo de vida
Además, admitió su decepción personal. Por confiar demasiado, se topó con las personas equivocadas: «Soy alguien que confía fácilmente. Por desgracia, se la di a gente que se aprovechó de mí. Lo pagué muy caro. Ahora solo confío en quienes me apoyaron cuando dejé de jugar. Por primera vez en mi carrera, estoy seguro de estar rodeado de la mejor gente».
La consecuencia: un cambio total de entorno y de estilo de vida. «Lo he cambiado todo. He tomado decisiones importantes con personas que me eran cercanas. He modificado muchas cosas y, fuera del campo, hago todo lo posible por rendir al máximo», explicó. «Ahora realizo dos sesiones diarias, cuento con un nutricionista y me acuesto temprano. Incluso bebo más agua. Me siento mejor no solo en el campo, sino en toda mi vida».
Dina Embibe ignoró el consejo de Krösche.
El joven de 25 años fue claro: «He dado un giro radical a mi vida, he cambiado de asesor y he aprovechado las relaciones con los llamados amigos. A menudo solo me decían lo que quería oír. Eso estaba mal».
Su conclusión es clara: «Debes rodearte de gente sincera, que no te diga solo lo que quieres oír. Quien te quiere de verdad te habla con verdad, guste o no. Y yo me lo he tomado en serio».
También se arrepintió de ignorar el consejo del director deportivo del Eintracht, Markus Krösche: «Cuida tu entorno y rodéate de gente mejor». «Ojalá lo hubiera entendido antes, pero todo sucede por algo. Ahora lo comprendo y me ha ayudado a ser quien soy», añadió Dina Ebimbe.
- Getty Images Sport
¿Tiene Dina Ebimbe futuro en Fráncfort?
El Eintracht pagó 6,5 millones al PSG por Dina Ebimbe, que apenas jugó once minutos entre noviembre de 2024 y septiembre de 2025. Un traspaso al Mónaco se cayó en el último momento por el reconocimiento médico.
A pesar de su buena cesión en el Stade Brest (26 partidos, cinco goles), todo indica que volverá al SGE. El duodécimo de la Ligue 1 tiene una opción de compra de siete millones, cifra alta para un club cuyo récord de traspaso era de cinco.
“No lo sé con certeza, pero no lo creo. Probablemente volveré primero a Fráncfort”, anticipó el jugador. En Fráncfort lo aguarda un escenario distinto: con el exentrenador Dino Toppmöller quedó marginado y ya no podía entrenar con el primer equipo. Sin embargo, Ebimbe ansía una segunda oportunidad bajo la nueva dirección deportiva.
«Vuelvo como una persona nueva. Amo Fráncfort, amo este club, amo a la afición. Han hecho mucho por mí y respeto sus decisiones», afirmó.
Si no hubiera sitio para él en Fráncfort, se ve preparado: «Si me dan esta oportunidad con el nuevo entrenador, daré el cien por cien. Y si no, estaré en plena forma para otro club».