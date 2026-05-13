El Eintracht pagó 6,5 millones al PSG por Dina Ebimbe, que apenas jugó once minutos entre noviembre de 2024 y septiembre de 2025. Un traspaso al Mónaco se cayó en el último momento por el reconocimiento médico.

A pesar de su buena cesión en el Stade Brest (26 partidos, cinco goles), todo indica que volverá al SGE. El duodécimo de la Ligue 1 tiene una opción de compra de siete millones, cifra alta para un club cuyo récord de traspaso era de cinco.

“No lo sé con certeza, pero no lo creo. Probablemente volveré primero a Fráncfort”, anticipó el jugador. En Fráncfort lo aguarda un escenario distinto: con el exentrenador Dino Toppmöller quedó marginado y ya no podía entrenar con el primer equipo. Sin embargo, Ebimbe ansía una segunda oportunidad bajo la nueva dirección deportiva.

«Vuelvo como una persona nueva. Amo Fráncfort, amo este club, amo a la afición. Han hecho mucho por mí y respeto sus decisiones», afirmó.

Si no hubiera sitio para él en Fráncfort, se ve preparado: «Si me dan esta oportunidad con el nuevo entrenador, daré el cien por cien. Y si no, estaré en plena forma para otro club».