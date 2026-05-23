«Me ha dejado de boca abajo»: Kyle Walker reacciona a la exclusión de Phil Foden, Harry Maguire y Trent Alexander-Arnold de la convocatoria de Inglaterra para el Mundial

El exdefensa del Manchester City analizó a su excompañero, criticó la falta de dinamismo bajo Pep Guardiola y debatió su mejor posición. En talkSPORT, Walker dijo: «Me sorprende, porque sé lo que Phil puede hacer cada día. Sé lo que puede hacer en el campo en cualquier momento. Pero Phil quizá diga que no ha mostrado todo su potencial con el City o que no ha tenido oportunidades.

Solo Phil y Pep conocen las respuestas. Eso quizá haya influido en la decisión de Thomas. Para mí puede jugar de mediapunta o por las bandas; lo ha hecho toda su carrera. Creo que ha tenido mala suerte, porque tuvo que esperar a que jugadores como David Silva y Kevin De Bruyne se marcharan para poder jugar ahí. Por alguna razón, el entrenador no lo ha puesto; pero, para mí, su mejor posición es entre líneas».

Además, defendió a Maguire tras su exclusión pese a su buena campaña con el United: «Hace seis meses habría aceptado su ausencia, pero por lo que ha hecho este año y la situación del club, parecía seguro en la lista.

Su experiencia en los torneos que hemos compartido es clave. Es fantástico y eso se nota cuando juega con Inglaterra: siempre da un paso al frente, incluso en los penaltis. Que un central asuma esa responsabilidad en todos los grandes torneos dice mucho a su favor.

«Él mismo ha dicho lo mucho que significa para él jugar con Inglaterra, así que imagino que la llamada de ayer fue muy dura. Pero así es el fútbol: debe aceptarlo, levantarse y seguir adelante».