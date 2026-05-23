Getty Images Sport
Traducido por
«Me ha dejado de boca abajo»: Kyle Walker reacciona a la exclusión de Phil Foden, Harry Maguire y Trent Alexander-Arnold de la convocatoria de Inglaterra para el Mundial
Tuchel da sorpresas
Tuchel generó revuelo al anunciar una valiente convocatoria de 26 jugadores para la gira, dejando fuera a varias estrellas. Junto a Cole Palmer y Morgan Gibbs-White, Foden, Maguire y Alexander-Arnold quedaron fuera del grupo que visitará Estados Unidos, Canadá y México. Estas ausencias generaron un debate sobre la regularidad frente a la experiencia en grandes partidos, y Walker comentó con franqueza la mala suerte de sus excompañeros.
- Getty Images Sport
Walker evalúa los contratiempos
El exdefensa del Manchester City analizó a su excompañero, criticó la falta de dinamismo bajo Pep Guardiola y debatió su mejor posición. En talkSPORT, Walker dijo: «Me sorprende, porque sé lo que Phil puede hacer cada día. Sé lo que puede hacer en el campo en cualquier momento. Pero Phil quizá diga que no ha mostrado todo su potencial con el City o que no ha tenido oportunidades.
Solo Phil y Pep conocen las respuestas. Eso quizá haya influido en la decisión de Thomas. Para mí puede jugar de mediapunta o por las bandas; lo ha hecho toda su carrera. Creo que ha tenido mala suerte, porque tuvo que esperar a que jugadores como David Silva y Kevin De Bruyne se marcharan para poder jugar ahí. Por alguna razón, el entrenador no lo ha puesto; pero, para mí, su mejor posición es entre líneas».
Además, defendió a Maguire tras su exclusión pese a su buena campaña con el United: «Hace seis meses habría aceptado su ausencia, pero por lo que ha hecho este año y la situación del club, parecía seguro en la lista.
Su experiencia en los torneos que hemos compartido es clave. Es fantástico y eso se nota cuando juega con Inglaterra: siempre da un paso al frente, incluso en los penaltis. Que un central asuma esa responsabilidad en todos los grandes torneos dice mucho a su favor.
«Él mismo ha dicho lo mucho que significa para él jugar con Inglaterra, así que imagino que la llamada de ayer fue muy dura. Pero así es el fútbol: debe aceptarlo, levantarse y seguir adelante».
- AFP
Walker cuestiona la lógica de las decisiones
La ausencia de Alexander-Arnold sorprende, sobre todo tras su fichaje por el Real Madrid, pese a una temporada marcada por las lesiones en España. Walker, que pidió unidad en torno al proyecto de Tuchel aunque se mostró perplejo por los méritos deportivos de la decisión, añadió: «Es inaudito que un jugador del Real Madrid no entre en la convocatoria de Inglaterra. Pero, por la razón que sea, el seleccionador ha tomado ese camino. Él nos dirige en el Mundial y debemos confiar en él; cuanto más apoyemos a los chicos, mejor.
Siempre habrá dudas sobre las decisiones del seleccionador, pero si le apoyamos como en Rusia, eso ayudará. Hablamos mucho de lo que Trent hace mal, Hablemos de lo que Trent hace increíblemente bien: es probablemente el mejor lateral derecho del mundo por su variedad de pases, su precisión en el centro y sus asistencias.
Hay que valorar los grandes partidos que ha jugado, las finales de la Liga de Campeones y los encuentros clave con Liverpool y Real Madrid. Hay que tener eso en cuenta, porque por muy buen jugador que seas, cuando saltas al campo en unos cuartos, una semifinal o una final, necesitas carácter para superar el partido, no solo con tu habilidad, sino también con la mente».
- Getty Images Sport
Los preparativos se intensifican
La polémica convocatoria de Tuchel debe ahora forjar una cohesión colectiva de cara a su primer partido del torneo, contra Croacia, el 17 de junio. La defensa elegida afrontará una enorme presión mediática, pues su rendimiento y responsabilidad estarán bajo la lupa durante toda la fase de grupos. Mientras tanto, los jugadores descartados tendrán tiempo para descansar e impresionar a sus clubes antes de las concentraciones de pretemporada.