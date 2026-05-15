«Me gustaría hablar mucho con él tras esta etapa»: Jamal Musiala echa de menos a sus excompañeros del FC Bayern

Desde su regreso, Musiala reconoce haber tenido «fases buenas y otras no tan buenas, lo cual es normal». Aún le quedan «pasos por dar», pero afirma: «Si comparo lo que esperaba hace meses con dónde estoy ahora, estoy muy satisfecho».

De cara al futuro y al Mundial con Alemania, Musiala insiste: «Lo más importante es la paciencia. No pienso demasiado en el futuro; nunca se sabe. Ahora solo cuento con dar pequeños pasos».

Además, elogió a su compañero Michael Olise, con quien ya jugó en las categorías inferiores del Chelsea: «Ha mejorado en cada aspecto de su juego y es un placer verlo. Para mí es uno de los mejores, si no el mejor, de la temporada».