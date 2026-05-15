«Su carisma y energía se echan de menos», declaró Musiala a Sky. Ambos jugaron en el Bayern entre 2020 y 2025, y aunque Musiala, 14 años menor, le quitaba minutos a Müller, forjaron una estrecha relación. «Me ayudó mucho cuando llegué, me dio muchos consejos a lo largo del tiempo», añadió. «Estoy feliz de haber jugado tantos años con él».
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«Me gustaría hablar mucho con él tras esta etapa»: Jamal Musiala echa de menos a sus excompañeros del FC Bayern
El delantero de 23 años atraviesa una racha difícil. En los cuartos de final del Mundial de Clubes contra el París Saint-Germain el verano pasado —partido 756 y último de Müller con el Bayern— se fracturó el peroné y estuvo varios meses de baja. Su regreso fue accidentado y, mientras tanto, Musiala volvió a quedarse atrás. En las semifinales de la Liga de Campeones contra el PSG pasó desapercibido.
Desde su punto de vista, Müller sería ahora mismo una buena persona con quien hablar: «Me gustaría hablar mucho con él después de una fase como esta».
FC Bayern: Jamal Musiala elogia a Michael Olise
Desde su regreso, Musiala reconoce haber tenido «fases buenas y otras no tan buenas, lo cual es normal». Aún le quedan «pasos por dar», pero afirma: «Si comparo lo que esperaba hace meses con dónde estoy ahora, estoy muy satisfecho».
De cara al futuro y al Mundial con Alemania, Musiala insiste: «Lo más importante es la paciencia. No pienso demasiado en el futuro; nunca se sabe. Ahora solo cuento con dar pequeños pasos».
Además, elogió a su compañero Michael Olise, con quien ya jugó en las categorías inferiores del Chelsea: «Ha mejorado en cada aspecto de su juego y es un placer verlo. Para mí es uno de los mejores, si no el mejor, de la temporada».