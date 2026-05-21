«¡Me fui a casa y me hice una barbacoa!» - Mikel Arteta se enteró de que el Arsenal había ganado la Premier League por su hijo, pues el técnico prefirió no ver el empate del Manchester City ante el Bournemouth

El Arsenal acabó con 22 años sin título de la Premier League el martes, pero su entrenador, Mikel Arteta, no estaba en la ciudad deportiva para celebrarlo con el equipo. Cuando los jugadores explotaron de alegría al ver que el Manchester City perdía puntos ante el Bournemouth, Arteta ya había decidido irse a casa para escapar de la presión.

«Es una de las mejores sensaciones que he tenido», declaró el entrenador del Arsenal. «Debía estar aquí con los chicos y el cuerpo técnico, pero no pude. Me marché unos 20 minutos antes del partido; no podía aportar la energía que quería, así que preferí que lo vivieran ellos».