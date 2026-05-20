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Donny Afroni

Traducido por

«Me entristece»: Antony, fichaje fallido del Manchester United, habla sobre su exclusión de la selección brasileña para el Mundial tras su resurgimiento en el Real Betis

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Antony
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Antony, extremo del Real Betis, mostró su decepción al quedarse fuera de la lista de Carlo Ancelotti para el Mundial. A pesar de su gran temporada en La Liga, el exjugador del Manchester United no viajará con la Seleção.

  • El repunte en España no es suficiente

    Antony ha cambiado mucho desde que dejó el Manchester United y se convirtió en clave en el Betis. Sus partidos en Sevilla han sido muy distintos a su etapa en la Premier, pero no le bastaron para entrar en la lista final para el Mundial 2026.

    Tras conocerse la lista, el jugador de 26 años publicó en redes: «Me entristece no estar en otro Mundial con la selección, pero estoy tranquilo y orgulloso de todo lo que hemos logrado hasta ahora». Aunque le duele la decisión, se mostró orgulloso de su trayectoria desde su llegada a España.

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    El compromiso con el sueño de la Seleção

    El extremo, ya uno de los favoritos de la afición del Betis, se centró enseguida en apoyar a sus compañeros de la selección. Brasil buscará su sexta estrella y Antony lo seguirá desde la distancia como un fiel seguidor.

    «Seguiré trabajando como siempre, porque este sueño sigue vivo», publicó en sus historias de Instagram. Luego añadió: «Ahora es el momento de animar a mis amigos, que representarán a Brasil en la lucha por el sexto título. Los apoyaré a todos desde aquí».

  • Cifras impresionantes en el Betis

    Su exclusión sorprende, pues esta temporada Antony ha marcado 14 goles y dado 10 asistencias en 45 partidos con los Verdiblancos. En 45 partidos con los verdiblancos ha marcado 14 goles y dado 10 asistencias, cifras que le sitúan entre los delanteros más letales de La Liga. Su regularidad desde su llegada a Sevilla le valió una convocatoria de Ancelotti en junio de 2025, pero esa sigue siendo su única participación bajo las órdenes del técnico italiano.

  • Real Betis Balompie v Sevilla FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Plan de descanso para la última jornada

    Además del golpe anímico de quedarse fuera de la convocatoria de Ancelotti, Antony tiene otra preocupación. El jugador arrastra molestias en la ingle desde hace semanas, lo que ha reducido su nivel físico y preocupa al cuerpo técnico.

    Como el Betis ya se clasificó matemáticamente para la próxima Liga de Campeones, el cuerpo técnico prefiere no arriesgar y Antony probablemente se perderá la última jornada contra el Levante para no agravar su lesión.

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