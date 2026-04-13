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«Me encantaría que eso pasara»: ¿Podría Jack Grealish volver al Aston Villa? Ya le dijeron quién tendrá la última palabra sobre su regreso
Opción de compra: ¿Cuánto le costaría Grealish al Everton?
El traspaso de Grealish del Manchester al Merseyside incluye una opción de compra de 50 millones de libras (67 millones de dólares). El Everton quiere retener al campeón de la Premier y la Liga de Campeones en el estadio Hill Dickinson, pero busca renegociar el precio final.
Esto abre la puerta a otros pretendientes: se menciona a equipos de la MLS, de Europa y de la Liga Profesional de Arabia Saudí, aunque ninguno le toca el corazón como el Villa.
Grealish, nacido en Birmingham, se formó en la cantera de los Villans, jugó 213 partidos y llevó el brazalete de capitán. En 2021 fichó por el Etihad Stadium por 100 millones de libras (134 millones de dólares), un récord.
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Recorte salarial: cómo Grealish podría volver al Aston Villa
El City no siempre sacó lo mejor de él; algunos culparon a Guardiola de frenar sus instintos creativos. ¿Podría regresar a sus raíces en 2026? Al preguntarle si habrá un traspaso emocional —ya que Grealish aceptaría un recorte salarial—, el excentrocampista del Villa Barry declaró a GOAL, en colaboración con BetMGM: «De vuelta a él y a Pep, su estilo cambió mucho de su etapa en el Villa a su llegada al City. Si fue por órdenes del entrenador, solo Jack lo sabe. Para mí, ya no era el mismo jugador que nos hacía saltar de nuestros asientos en Villa Park, con esa confianza para coger el balón e ir a cualquier parte.
Este año en el Everton lo hemos visto algo más libre, con un estilo diferente. Conociendo a Jack, su amor por el Villa y lo que representa el club, seguro que le encantaría volver y, si hace falta, aceptaría una reducción salarial.
Para mí la clave es: ¿le gusta al entrenador su estilo? ¿Cree que encajará en el vestuario? Ahí está el escollo. Si lo ve como parte del grupo y su llegada no altera lo construido, entonces sí.
«Sería genial y a los aficionados les encantaría, pero dependerá de Unai Emery: si cree que Jack puede mejorar el vestuario, lo fichará. Ojalá pase».
Idas y venidas: el futuro de Rogers influirá en los planes del Villa
El Villa podría preguntar por Grealish, ya que el City lo pondría a la venta, mientras Morgan Rogers sigue vinculado a rumores de salida en West Midlands. Si se fuera, haría falta más creatividad en ataque.
Al ser preguntado si las salidas afectarían las incorporaciones, con Grealish como posible parte del proceso, Barry añadió: «Hay que pensar en eso al fichar. Si vas a ganar mucho dinero por un jugador inglés de la cantera y Jack llega como agente libre, también tiene sentido financieramente.
Sobre el Villa, me entristecería ver marchar a Morgan; ha estado brillante y no hay muchos jugadores capaces de llevar el balón como él. Si tuvieran que venderlo, tendría sentido, pero ojalá se quede en el Villa».
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A por la Liga de Campeones: el Villa tiene varias opciones de clasificarse para Europa
La clasificación para la Liga de Campeones facilitaría que el Villa retenga a Rogers, cuyo contrato dura hasta 2031. Grealish, que probablemente se pierda el Mundial de 2026 por su recuperación de una fractura en el pie, podría jugar con el club de su infancia en la máxima competición europea.