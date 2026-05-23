El entrenador del Everton quiere que su exequipo evite el descenso, pero prioriza los intereses del club de Merseyside. Antes de visitar Londres, Moyes declaró: «Me encantaría mantener al West Ham en la liga. Sin embargo, es más importante que el Everton termine arriba para conseguir algo de dinero extra por nuestra posición, algo que se valora con el tiempo». A veces no te das cuenta de tu posición en la tabla hasta que pasan cinco o seis años y miras atrás».