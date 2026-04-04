«¡Me encantaría!» La estrella emergente de la Bundesliga coquetea abiertamente con un fichaje por el Real Madrid

El VfB abonó unos tres millones de euros al RM Castilla, el segundo equipo de los blancos, por el jugador de 20 años antes del inicio de la temporada; desde entonces, Andrés ha experimentado un rápido ascenso bajo la dirección del entrenador Sebastián Hoeneß y ya ha disputado 32 partidos oficiales con el Stuttgart. Sin embargo, el Real Madrid cuenta con una cláusula de recompra y una participación en la venta futura.

Esta es del 50 %, por lo que el Real recibiría la mitad de cualquier futura indemnización por traspaso del exjugador, que pasó por todas las categorías inferiores de Madrid entre 2018 y 2025. Si el Real Madrid recuperara a Andrés el próximo verano, la suma acordada sería de 13,5 millones de euros; un año más tarde, la cantidad ascendería a 18 millones de euros. Sin embargo

, el propio Andrés no tiene prisa y prefiere concentrarse en el fútbol con el VfB, donde tiene contrato hasta 2030. «Le he dicho a mi representante que no quiero saber nada de eso. Cuando llegue el momento, hablaremos de ello y veremos qué opciones tenemos», explicó.