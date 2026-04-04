El centrocampista Chema Andrés llegó al VfB Stuttgart procedente del Real Madrid el verano pasado y se ha convertido esta temporada en una de las revelaciones de la Bundesliga. Sin embargo, el internacional sub-21 español no oculta su deseo de volver al Real Madrid.
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«¡Me encantaría!» La estrella emergente de la Bundesliga coquetea abiertamente con un fichaje por el Real Madrid
«Me encantaría volver a Madrid, pero por ahora no pienso en eso», declaró Andrés en una entrevista con The Athletic, aunque también subrayó: «Eso es algo que debe decidir el club. En Stuttgart soy muy feliz».
Chema Andrés: la cláusula de recompra asciende a 13,5 millones de euros
El VfB abonó unos tres millones de euros al RM Castilla, el segundo equipo de los blancos, por el jugador de 20 años antes del inicio de la temporada; desde entonces, Andrés ha experimentado un rápido ascenso bajo la dirección del entrenador Sebastián Hoeneß y ya ha disputado 32 partidos oficiales con el Stuttgart. Sin embargo, el Real Madrid cuenta con una cláusula de recompra y una participación en la venta futura.
Esta es del 50 %, por lo que el Real recibiría la mitad de cualquier futura indemnización por traspaso del exjugador, que pasó por todas las categorías inferiores de Madrid entre 2018 y 2025. Si el Real Madrid recuperara a Andrés el próximo verano, la suma acordada sería de 13,5 millones de euros; un año más tarde, la cantidad ascendería a 18 millones de euros. Sin embargo
, el propio Andrés no tiene prisa y prefiere concentrarse en el fútbol con el VfB, donde tiene contrato hasta 2030. «Le he dicho a mi representante que no quiero saber nada de eso. Cuando llegue el momento, hablaremos de ello y veremos qué opciones tenemos», explicó.
Real Madrid: ¿Se planteará también el regreso de Nico Paz y Víctor Muñoz?
Sin embargo, no es nada raro que el Real Madrid recupere a antiguos jugadores de su cantera mediante cláusulas de recompra económicas. Así, parece que el próximo verano volverán al Bernabéu dos exjugadores: Nico Paz (actualmente en el Como) y Víctor Muñoz (actualmente en el Osasuna). Mientras que la cláusula de Paz asciende a nueve millones de euros, Muñoz se puede fichar por tan solo ocho millones de euros.
Chema Andrés: Estadísticas de la temporada 2025/26
Concurso
Partidos
Goles
Asistencias
Bundesliga
19
1
1
Europa League
9
1
-
Copa DFB
3
-
-
Supercopa
1
-
1