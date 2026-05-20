Arnault, director ejecutivo de Christian Dior SE y uno de los hombres más ricos del mundo, declaró en el programa «After Foot» de RMC que, si se clasifican para la Liga de Campeones, le encantaría convencer a Jürgen Klopp para que entrene a su equipo.
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«Me encantaría convencer a Jürgen Klopp para que se una a nosotros», afirma el presidente del club, que sueña con fichar al exentrenador del Liverpool FC
El París FC ascendió a la Ligue 1 hace un año. Pertenece a la familia Arnault y Red Bull también tiene participaciones. Klopp está vinculado al club como director global de fútbol de la empresa de refrescos.
Gracias a su poderío financiero, la clasificación para la Liga de Campeones no parece una utopía. Arnault declaró: «¿Quién no sueña con tener a Jürgen Klopp, con su carácter alegre y su genio futbolístico? Tarde o temprano, todos soñamos con ficharlo».
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Jürgen Klopp tiene un contrato a largo plazo con Red Bull.
Klopp dejó el Liverpool en verano de 2024 para descansar. En 2025 fichó por Red Bull como director deportivo. Desde entonces, suenan rumores sobre su regreso a los banquillos: se le ha vinculado con el Real Madrid y, en el futuro, con la selección alemana.
Él mismo lo ha desmentido, asegurando que no desea regresar al banquillo, aunque no lo descarta de forma definitiva. Arnault añadió: «No quiere volver a entrenar a corto plazo, pero quizá lo haga dentro de tres, cuatro o cinco años».
De momento, Klopp también trabajará como comentarista televisivo del Mundial para MagentaSport. Su contrato con Red Bull vence en 2029.
Mientras tanto, el Paris FC prepara su segunda temporada en la Ligue 1. En su primer año tras el ascenso, el equipo terminó undécimo gracias a un fuerte final de campaña. En primavera se acercó a los puestos de descenso, lo que llevó a la salida de Stéphane Gili tras cinco partidos sin ganar y a la llegada de Antoine Kombouaré. Con él, el equipo perdió solo dos veces en los últimos doce partidos y escaló cuatro puestos.
Las etapas de Jürgen Klopp como entrenador
Periodo Club 2001 - 2008 Mainz 05 2008 - 2015 Borussia Dortmund 2015 - 2024 FC Liverpool