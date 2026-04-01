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«Me duele mucho»: Gennaro Gattuso se desahoga tras la tercera ausencia consecutiva de Italia en el Mundial, mientras se emite un comunicado sobre el futuro del seleccionador
Desastre en Zenica: Italia vuelve a caer
Lo impensable se ha vuelto a producir para los cuatro veces campeones del mundo. El largo camino de Italia hacia la redención terminó en una pesadilla el martes por la noche, al perder una tensa tanda de penaltis ante Bosnia y Herzegovina. Tras disputar la mayor parte del partido con 10 hombres tras la tarjeta roja a Alessandro Bastoni, los Azzurri acabaron cayendo por 4-1 en la tanda, en la que los fallos de Francesco Pio Esposito y Bryan Cristante sellaron su destino.
La derrota en la final de la repesca significa que Italia se perderá el Mundial de 2026 en Norteamérica, sumándose a las heridas de 2018 y 2022. Es la primera vez que un antiguo campeón del mundo no se clasifica para tres torneos consecutivos. Para Gattuso, que sustituyó a Luciano Spalletti el pasado mes de junio, el resultado fue un trago amargo, dado el esfuerzo demostrado por su plantilla en circunstancias difíciles.
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Gattuso, «afectado», se niega a hablar de su futuro personal
Gattuso, visiblemente afectado, no se anduvo con rodeos en su valoración tras el partido, desviando la atención de su propio futuro hacia el sufrimiento colectivo de la plantilla. «No me interesa en absoluto hablar hoy de mi futuro», declaró a los periodistas el icono de la selección italiana y del AC Milan, según ESPN. «Duele, duele de verdad. Más que a mí, duele ver a este grupo que realmente lo ha dado todo en estos meses y creo que merecíamos recuperar lo que hemos invertido y, sinceramente, creo que es demasiado simplista e inmaduro hablar hoy de mi futuro. Aquí deberíamos estar hablando de Italia, de la camiseta de la selección, de que es otro golpe más, aunque esta vez no nos lo merecíamos. Nos merecíamos más y por eso mi futuro no importa.»
El presidente de la Federación Italiana de Fútbol respalda al entrenador
A pesar del carácter catastrófico del fracaso en el Mundial, el presidente de la FIGC, Gabriele Gravina, ha emitido un comunicado en apoyo del cuerpo técnico. «Tengo que elogiar a Gattuso. Creo que ha sido un gran entrenador. Le he pedido que siga al frente de estos jugadores», confirmó Gravina.
Sin embargo, el ambiente en el seno del equipo sigue siendo sombrío, y el jefe de la delegación, Gianluigi Buffon, se hace eco de la sensación de que la herida actual es demasiado reciente como para tomar decisiones a largo plazo. El legendario guardameta añadió: «Esto es algo que duele de verdad y eso significa que corremos el riesgo de no pensar con claridad, así que lo dejaré aquí. Estaremos aquí hasta junio, y luego ya veremos cómo se aborda todo el asunto».
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Una federación en crisis
El fracaso reiterado a la hora de clasificarse para la fase final ha ejercido una enorme presión sobre el propio Gravina. Tras haber supervisado dos campañas de clasificación infructuosas, el presidente admitió que se ha convocado una reunión del consejo de la federación para la próxima semana con el fin de evaluar la situación del fútbol italiano. Una vez que se calmen las aguas, los Azzurri deberán afrontar una vez más una espera de cuatro años para demostrar que siguen perteneciendo a la élite del fútbol internacional.