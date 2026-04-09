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Niko KovacIMAGO / Kirchner-Media
Jochen Tittmar

Traducido por

«¡Me duele!» La dramática situación de una víctima de un traspaso en el BVB sigue doliendo a Niko Kovac hasta hoy

Ligue 1
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Borussia Dortmund
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A. Anselmino
N. Kovac

En circunstancias dudosas, Aaron Anselmino dejó de forma repentina el BVB en invierno. El Chelsea lo cedió directamente al Racing de Estrasburgo, donde el defensa de 20 años no está teniendo éxito.

Donde hay perdedores, a menudo hay ganadores. Luca Reggiani, un italiano de 18 años, ha crecido de forma inesperada en el Borussia Dortmund tras la repentina marcha de Aaron Anselmino. El entrenador, Niko Kovac, aún lo lamenta.

«A veces miro cómo ha jugado el Estrasburgo o si ha salido al campo. Es algo normal. Sin embargo, me duele que ya no juegue tan a menudo como antes o como lo habría hecho con nosotros», declaró Kovac el viernes en la rueda de prensa previa al partido en casa del Dortmund contra el Bayer Leverkusen.

  • Para ello, Anselmino —a quien el Chelsea FC, su club de origen, había llamado de vuelta de su cesión poco antes de lo acordado, sorprendiendo al BVB, y luego cedió al asociado Racing de Estrasburgo— debía estar en forma. El argentino apenas lo estuvo en Dortmund, y en Francia tampoco ha brillado por las lesiones.

    En Dortmund, tras casi un año sin jugar, se perdió doce partidos en solo cinco meses por lesiones. Después de un debut prometedor, una recaída lo mantuvo varias semanas de baja.

    Aun así, en los 585 minutos repartidos en diez partidos, dejó buena impresión. «Aaron lo hace muy bien cuando juega. Se puede confiar en este joven desde el primer hasta el último minuto. Es un chico estupendo y un gran defensa. No deja pasar nada. Me alegro de tener a un jugador así en la plantilla», elogió el entrenador del BVB, Niko Kovac.

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  • FBL-GER-BUNDESLIGA-LEVERKUSEN-DORTMUNDAFP

    Aaron Anselmino se lesiona nada más llegar a Estrasburgo

    Que el Borussia aceptara, en el traspaso de Carney Chukwuemeka desde los Blues, una cláusula que devolvió a Anselmino a Londres de forma abrupta, reflejó una deficiente planificación de la plantilla del Dortmund. Reggiani se benefició, en parte por necesidad. Sin embargo, las imágenes difundidas por el BVB, en las que se veía a Anselmino desolado y llorando al despedirse de sus compañeros, mostraron una cara cuestionable del fútbol de élite.

    Desde entonces, el central permanece en la ciudad francesa contra su voluntad y, según reconoció Gary O’Neil —técnico del Estrasburgo desde enero— hace cuatro semanas, está frustrado. Aunque jugó 21 minutos en la victoria 3-0 del Dortmund en Berlín poco antes de marcharse, llegó en baja forma.

    «Aún no está del todo a punto físicamente», reconoció O'Neil dos días después de confirmarse la cesión, que durará hasta final de temporada. Tres días más tarde, el técnico inglés añadió que el jugador había sufrido una leve lesión en el muslo.

  • Aaron AnselminoGetty

    Hasta ahora, Aaron Anselmino solo ha jugado 15 minutos.

    Anselmino debutó con el Racing ante Marsella y Lyon, ingresando en los minutos finales de ambos partidos. 

    Sin embargo, el esfuerzo físico le provoca de forma recurrente problemas musculares, y el exjugador del Dortmund volvió a lesionarse de inmediato. A finales de febrero, O'Neil declaró: «Aaron notaba molestias en los muslos. Aún debemos esperar para saber qué le pasa, pero le vamos a necesitar, sobre todo tras la marcha de Mamadou Sarr».

    A finales de marzo regresó a los entrenamientos y el pasado fin de semana jugó 13 minutos contra el Niza. Lo bueno: ya está disponible. Lo menos bueno: apenas suma 15 minutos de juego.

  • Aaron AnselminoGetty Images

    ¿Habrá un final feliz para Aaron Anselmino?

    Anselmino tiene nueve partidos para consolidarse en el Estrasburgo, que el jueves visita al Mainz 05 en cuartos de final de la Conference League. El club sigue en la lucha: en la Ligue 1 es octavo, a cinco puntos del sexto lugar que da acceso a Europa. A finales de abril recibirá al Niza, al que acaba de vencer 3-1, en la semifinal de la Copa.

    No alcanza la final de la Copa desde 2001, pero, tras la eliminación del PSG, una victoria le cruzaría con Lens o Toulouse. Aún puede cerrar una temporada agitada con un desenlace alegre.

  • Aaron Anselmino: estadísticas de rendimiento en el fútbol profesional

    PeriodoClubPartidos oficialesGolesAsistenciasTarjetas amarillas
    2023-2024Boca Juniors23235
    desde 2025FC Chelsea1000
    2025-2026Borussia Dortmund (cedido)10111
    desde 2026Racing de Estrasburgo (cedido)3000
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