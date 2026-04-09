«¡Me duele!» La dramática situación de una víctima de un traspaso en el BVB sigue doliendo a Niko Kovac hasta hoy

Donde hay perdedores, a menudo hay ganadores. Luca Reggiani, un italiano de 18 años, ha crecido de forma inesperada en el Borussia Dortmund tras la repentina marcha de Aaron Anselmino. El entrenador, Niko Kovac, aún lo lamenta.

«A veces miro cómo ha jugado el Estrasburgo o si ha salido al campo. Es algo normal. Sin embargo, me duele que ya no juegue tan a menudo como antes o como lo habría hecho con nosotros», declaró Kovac el viernes en la rueda de prensa previa al partido en casa del Dortmund contra el Bayer Leverkusen.