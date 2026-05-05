Tras el partido, João Pedro admitió que el Chelsea debe asumir su responsabilidad colectiva. Pidió disculpas a la afición y destacó que cada jugador debe analizar su rendimiento.

«Encaramos el partido con un gol en contra muy temprano y eso complicó la remontada. Debemos evitar estos errores; en la Premier League cuesta revertir un marcador así. Todos, incluido yo, debemos analizar nuestro juego y mejorar. Lo siento por los aficionados; seguiremos trabajando para progresar».