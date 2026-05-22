«¡Me dan ganas de llorar hasta desaparecer!» - Mikel Merino confiesa que temió no volver a jugar tras una «aterradora» lesión de cinco meses

El campeón de Europa recordó la incertidumbre de su extraño diagnóstico y la montaña rusa emocional de la rehabilitación, y admitió la gran ansiedad que sintió al principio.

En declaraciones al canal oficial delclub, Merino dijo: «Era una fractura por estrés en una parte muy extraña del pie que ni siquiera los especialistas habían visto antes. Al principio fue muy raro, estaba asustado porque no teníamos ejemplos de esa lesión, así que no sabíamos qué esperar, cómo recuperarme ni si podría volver a jugar.

Al principio fue muy duro. Llevaba tiempo jugando con dolor, pero no esperaba una fractura tan grave en esa zona. Cuando me dijeron que estaría de baja cinco meses, solo podía pensar en perderme el Mundial y el final de temporada con mi equipo; no poder ayudarles me devastó.

«Me costó un par de días recuperarme, pero luego pensé: podía hundirme o mantener la cabeza alta y ser positivo. Decidí trabajar duro para mejorar otros aspectos; así afronto la vida».