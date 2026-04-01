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«Me da pena toda Italia»: Leonardo Spinazzola, visiblemente emocionado, se pronuncia tras la «enorme decepción» que supuso la derrota de la Azzurri en la final de la repesca del Mundial ante Bosnia y Herzegovina
Un tercer fracaso consecutivo en el Mundial
La pesadilla de Italia en la escena internacional continuó el martes por la noche, ya que quedó condenada a una tercera ausencia consecutiva en el Mundial tras caer en la tanda de penaltis ante Bosnia y Herzegovina. A pesar de adelantarse pronto en el marcador en la final de la repesca gracias a un gol de Moise Kean, los Azzurri sufrieron la expulsión de Alessandro Bastoni justo antes del descanso y acabaron viendo cómo Haris Tabakovic empataba el partido en el minuto 79.
La posterior tanda de penaltis resultó fatal para el equipo de Gennaro Gattuso, ya que Sandro Tonali fue el único jugador italiano que transformó su lanzamiento. Con Pio Esposito y Bryan Cristante fallando sus penaltis, Bosnia se aseguró su billete a Norteamérica con una contundente victoria por 4-1 en la tanda, dejando a los cuatro veces campeones del mundo en un estado de absoluta conmoción.
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Spinazzola reflexiona sobre las oportunidades perdidas
«Después de 90 minutos con 10 hombres, conseguimos llegar a los penaltis a duras penas; tuvimos tres o cuatro ocasiones para ganar», declaró Spinazzola a RAI Sport nada más producirse la derrota. El defensa se mostró claramente conmovido por las escenas de desolación en el vestuario y destacó el impacto que el resultado había tenido en los miembros más jóvenes de la plantilla, que esperaban recuperar el orgullo nacional.
«Es una decepción enorme para nosotros, para nuestras familias, para todos los niños italianos que no volverán a ver a Italia en un Mundial», añadió. «Es muy triste ver llorar a los jugadores jóvenes, pero tendrán un futuro mejor. Los incidentes deciden el partido; sabíamos que sería muy difícil con 10 hombres, pero aun así creamos varias ocasiones. No tiene sentido hablar de eso ahora, hay una enorme decepción. Sin duda era mi última oportunidad de llegar a un Mundial, pero me siento mal por toda Italia».
Gattuso se mantiene desafiante a pesar de su salida
El entrenador se mostró igualmente emocionado tras el pitido final, pidiendo perdón a la afición al tiempo que defendía el esfuerzo de sus jugadores bajo una intensa presión. «Pido perdón personalmente por no haberlo conseguido, pero estos chicos lo han dado absolutamente todo», declaró Gattuso. «Estos chicos no se merecían esto, por el esfuerzo, el amor y la determinación. Tuvimos tres ocasiones, y la mayoría de sus centros apenas nos rozaban. Sigo estando orgulloso de mis chicos. Si hoy me clavas una daga, no saldrá nada, se me ha acabado la sangre. Era importante para el fútbol italiano y sienta mal quedar fuera así. Yo también me he sorprendido por el enorme corazón y la determinación que han demostrado hoy. Estábamos allí sitiados, en las trincheras. Y sin embargo, aquí estamos hablando de no clasificarnos para el Mundial otra vez».
Al ser preguntado sobre su futuro como seleccionador de Italia, Gattuso respondió con firmeza: «No me interesa en absoluto hablar hoy de mi futuro».
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¿Qué le depara el futuro a la selección italiana?
No se puede subestimar el carácter histórico de este fracaso, ya que Italia se ha convertido en la primera ex campeona en quedarse fuera de tres Mundiales consecutivos. Dado que es poco probable que jugadores como Spinazzola sigan en el equipo en el próximo ciclo, ahora hay que centrarse en una reforma estructural completa del sistema italiano. Por ahora, a los Azzurri no les queda más remedio que afrontar otros cuatro años de ausencia en la escena internacional, mientras el resto de sus rivales tradicionales se preparan para la cita de 2026.