En el fútbol profesional, las expectativas hacia los jugadores del Real Madrid son las más altas y la afición cuesta mucho de satisfacer. Si el rendimiento no las cumple, el público se vuelve implacable. Aurelien Tchouameni lo ha aprendido por las malas.
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«Me convirtieron en chivo expiatorio»: una estrella del Real Madrid relata su etapa más difícil
«Me convirtieron en chivo expiatorio. Durante los primeros 10 o 20 minutos, el estadio me silbaba cada vez que tocaba el balón. Una situación así o te destroza, o te hace pensar: “Así son las cosas”, y te centras en lo que puedes controlar. Y lo único que puedo controlar es mi rendimiento. La presión en el Real Madrid es de otra dimensión. La gente opina de todo, lo hagas bien o mal», explicó Tchouameni en el pódcast Pivot.
Recuerda un momento en que lo criticaron con dureza: «Todos hablaban de mí y de mi juego. Hace uno o dos años era un mal jugador, me abucheaban en el estadio; he pasado por mucho y eso me ha fortalecido mentalmente. Hoy sé que siempre hablarán, así que lo ignoro. Jugar en el Real Madrid es el mayor escenario del deporte: la presión es un privilegio».
- (C)Getty Images
Aurelien Tchouameni: «La presión es un privilegio»
A sus 26 años, Tchouameni es clave en el Real Madrid de Álvaro Arbeloa. Esta temporada ha jugado 44 partidos, con dos goles y dos asistencias.
Sin embargo, recibió la tercera amarilla en la ida de cuartos contra el Bayern y se perdió la vuelta, en la que el Madrid cayó eliminado por un global de 4-6.
La 2025/26 podría ser la segunda temporada consecutiva sin títulos: en Liga están a nueve puntos del Barça y en Copa ya fueron eliminados.
Aurelien Tchouameni: sus estadísticas en el Real Madrid
Partidos 190 Goles 7 asistencias Asistencias 8 Minutos jugados 14 085