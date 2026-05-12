«Me cae muy bien», afirma Wayne Rooney, quien asegura que Viktor Gyokeres es una de las «razones principales» por las que el Arsenal está a punto de lograr el doblete de la Premier League y la Liga de Campeones

Rooney destaca a Gyokeres como pieza clave en la lucha del Arsenal por el doblete nacional y europeo. Los Gunners buscan acabar con 22 años sin título de Premier y, al mismo tiempo, aspiran a la Liga de Campeones. El delantero llegó este verano del Sporting de Lisboa por 64 millones de libras.

Tras un inicio irregular en Inglaterra, el sueco ha recuperado su olfato y ya suma 21 goles en todas las competiciones, igualando el registro de Henry y Wright en su debut con los ‘Gunners’.