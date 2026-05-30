Getty Images Sport
Traducido por
«Me alegro de que Antonio Conte se haya ido», afirma Kevin De Bruyne, aliviado por la salida del técnico del Nápoles y sincero sobre su dura primera temporada en la Serie A
Tensión táctica en el Maradona
La relación entre un genio creativo y un entrenador defensivo y exigente suele ser tensa, y la etapa de De Bruyne a las órdenes de Conte no fue una excepción. El centrocampista belga fichó por el Nápoles en 2025, tras una década histórica en el Manchester City en la que ganó seis Premier Leagues y una Champions. En declaraciones al periódico belga Het Nieuwsblad, el mediapunta napolitano admitió que le costó mantener sus números habituales en su primer año en la Serie A.
«Al principio creí que me iba bien, y al volver estaba a buen nivel», admitió. «Fue difícil, porque la visión del fútbol de Conte es muy distinta a la mía; no hay que andarse con rodeos».
- Getty Images Sport
Un choque de filosofías futbolísticas
De Bruyne se quejaba de su papel en el equipo y del enfoque negativo del exentrenador del Chelsea y del Tottenham. Su talento se vio limitado por un sistema que priorizaba la defensa sobre la creatividad, y solo jugó 21 partidos debido a una lesión recurrente en el tendón de la corva que lo mantuvo fuera durante largos periodos. A pesar de sus cinco goles y cuatro asistencias, la campaña resultó frustrante a nivel personal para el mediapunta.
El jugador de 34 años consideró que nunca se le utilizó en su posición más eficaz, y declaró: «Nunca pude jugar realmente en mi posición. Es lo que hay. Siempre lo di todo. Jugué bastante, incluso después de mi lesión, así que, para mí, en realidad todo está bien».
Añadió: «Jugamos muy atrás. Marcar un gol por partido con un 5-4-1 no es gran cosa. Al inicio también nos replegábamos mucho. Nuestro máximo goleador hizo 10 tantos, así que las cifras no son buenas, pero en cuanto a nivel de juego creo que estuvo bien».
Alivio por la marcha de Conte
Tras la salida de Conte del Partenopei, acordada al final de la temporada tras lograr el segundo puesto, De Bruyne ha expresado sin rodeos su opinión sobre el cambio de entrenador. El veterano centrocampista se muestra revitalizado ante la posibilidad de un nuevo enfoque táctico, lo que confirma que el ambiente entre bastidores se había vuelto complicado para un jugador de su perfil.
Al ser consultado sobre si le alegraba la partida del técnico, el belga respondió con franqueza: «¿Que si me alegro de que Conte se vaya? En mi caso, sí. Por lo que a mí respecta, no tenía por qué quedarse».
- Getty Images Sport
Incertidumbre sobre el futuro del Nápoles
A pesar del cambio en la dirección del club, el futuro de De Bruyne en Nápoles sigue generando especulaciones. A un año de que venza su contrato, el belga pide claridad a la directiva antes de quedarse otra temporada, tras sus experiencias de los últimos 12 meses.
Al hablar de su futuro y de una posible renovación, el belga se muestra cauteloso por sus experiencias anteriores. «¿Me quedaré? Es importante hablar del estilo de juego», añadió. «Este año he entendido que el estilo es clave para mí. También debe ser divertido, y eso es algo que he echado de menos. Me queda un año de contrato, pero quiero hablar. El año pasado ya se prometieron cosas: “Vamos a jugar de tal forma, vamos a hacer esto y aquello”, y poco se cumplió, y eso es una pena».