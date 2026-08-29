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«¡Me alegra que esté con nosotros!»: Xabi Alonso elogia la «gran influencia» de Danny Welbeck mientras el Chelsea se prepara para su reencuentro con el Brighton
Welbeck se prepara para el reencuentro con el Brighton
Welbeck se prepara para un rápido reencuentro con sus antiguos empleadores, ya que el Chelsea se dispone a recibir al Brighton en la Premier League. El jugador, de 35 años, pasó seis años en el Brighton antes de completar un traspaso a Stamford Bridge este verano. Durante su etapa en la costa sur, Welbeck se convirtió en una pesadilla recurrente para el Chelsea. El veterano delantero marcó seis goles y dio dos asistencias en nueve enfrentamientos de la máxima categoría contra el Chelsea, y la última vez que vio puerta ante ellos fue en abril.
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Alonso, aliviado por contar con un delantero veterano
Welbeck volvió a demostrar recientemente que mantiene intacto su olfato goleador al marcar de cabeza en su debut con el Chelsea. Abrió su cuenta con el club en la victoria del jueves ante el Luton Town en la segunda ronda de la Carabao Cup. El técnico blue, Alonso, está encantado de contar con el experimentado delantero de cara al fin de semana.
"Lo sé [por su registro en este enfrentamiento] y me alegra que esté con nosotros", dijo Alonso en la web oficial del club. "Tiene muchas cualidades. Como jugador, ves lo inteligente que es y cómo se asocia bien. Fuera del área es capaz de combinar, y dentro del área es muy inteligente para estar en el lugar adecuado. Ya lo vimos [contra el Luton]".
Elevando el nivel en Stamford Bridge
Welbeck no es el único profesional experimentado que se ha incorporado recientemente a las filas del Chelsea, con Jordan Henderson llegando también este verano. Juntos, han aportado un liderazgo crucial al equipo de Alonso. Alonso destacó las contribuciones de Welbeck fuera del campo, señalando su enorme dedicación.
«En el día a día, es una gran influencia para el resto de los jugadores», explicó Alonso. «Se entrena muy duro y está elevando todos los estándares en los entrenamientos. Esto es algo que consideramos importante.
«Ayudan ellos [Henderson y Welbeck], pero no son solo ellos. Reece [James], Maxence [Lacroix] y Morgan [Rogers], también. Aunque son más jóvenes, tienen un buen impacto.
«Esa fue una decisión muy importante en la planificación de la plantilla: incorporar jugadores que aporten no solo en el campo, sino que estén preparados para competir y que no necesiten mucho tiempo para generar impacto. Estamos contentos con eso».
- AFP
El derbi londinense asoma tras la prueba ante el Brighton
Que Welbeck juegue o no el domingo contra su exequipo sigue siendo una decisión del entrenador. Sin embargo, su reciente cameo goleador sugiere que está listo para dejar su huella en la Premier League.
Tras el choque del domingo con el Brighton en Stamford Bridge, el Chelsea centrará su atención en una gran rivalidad local. El equipo de Alonso comenzará de inmediato la preparación para un decisivo derbi londinense contra el Arsenal la próxima semana.
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