Scott McTominay ha vuelto a los terrenos de juego tras una lesión en el tendón que le había mantenido fuera de juego durante unas semanas, y fue decisivo en el último partido de liga del Nápoles a domicilio ante el Cagliari. Durante este parón dedicado a los compromisos de las selecciones nacionales, han circulado rumores sobre un posible interés de clubes saudíes por él, mientras que los azzurri están trabajando en la renovación del contrato del exjugador del Manchester United.
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McTominay y los rumores sobre Arabia Saudí entre el Mundial y la renovación: la postura del Nápoles y del jugador
PISTA FRÍA
Fabrizio Romano explica que, sin embargo, esta pista parece estar en punto muerto por el momento. De hecho, no habría contactos entre el escocés, su entorno y los clubes de la Saudi Pro League, al menos hasta la fecha. McTominaty está centrado exclusivamente en terminar la temporada actual con la camiseta del Nápoles. Por lo tanto, no piensa en el mercado de fichajes, ni mucho menos mantiene contactos con otros equipos para abandonar Italia y Europa este verano.
ENTRE EL MUNDIAL Y LA RENOVACIÓN
McTominay participará por primera vez en su carrera en un Mundial con Escocia, que se clasificó a costa de la Dinamarca de Hojlund precisamente gracias a un espectacular gol de chilena suyo, logrando así una clasificación directa que no se conseguía desde 1998. Mientras tanto, el Nápoles, a través de su director deportivo Giovanni Manna, está trabajando en la renovación del contrato para afianzar aún más al líder del centro del campo de Conte.
«Scott es un jugador importante que ha dicho que se ve en Nápoles durante mucho tiempo. Estamos contentos, no queremos que se convierta en un tema recurrente en el futuro. Veremos qué pasa en los próximos meses, pero no ha expresado ganas de marcharse y eso nos alegra. Scott es un futbolista importante, está contento en Nápoles, creo que lo demuestra cuando juega y cuando vive la ciudad. Le quedan dos años de contrato, tenemos una relación extremadamente clara y franca con él. Estamos hablando, no es un tema de actualidad. Sabemos lo importante que es Scott; a día de hoy no hemos recibido ofertas, también porque el jugador nunca ha manifestado su deseo de cambiar de aires», declaró recientemente Manna a Mediaset.