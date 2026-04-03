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Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Loai Mohamed

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مбappé responde... ¿Se arrepintió debido a la consagración del PSG en la Liga de Campeones después de su salida?

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Real Madrid vs Bayern Múnich
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النueva estrella francesa habla sobre Ronaldo, Messi y Enrique… y revela la posición más fácil en el campo

Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, afirmó que no se arrepintió de su salida de su anterior equipo, el París Saint-Germain, que se coronó con el título de la Liga de Campeones de Europa al año siguiente.

A pesar de haber conquistado títulos importantes en su carrera, el más destacado la Copa del Mundo, Mbappé aún no ha ganado el trofeo de “las orejonas”, pese a haber logrado cifras individuales asombrosas en el torneo continental.

Mbappé jugó 7 temporadas con el París Saint-Germain entre 2017 y 2024, pero el equipo no pudo ganar la Champions; y al año siguiente de su marcha, el gigante francés conquistó el título por primera vez en su historia.

Mientras tanto, Mbappé no logró coronarse con el Real Madrid en el torneo continental en su primera temporada, y busca romper su mala racha en la actual, ya que el conjunto merengue alcanzó los cuartos de final y se enfrentará al Bayern Múnich más adelante, a finales de marzo.

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  • Llegué al final de la historia

    Dijo Mbappé, en declaraciones al pódcast «The Bridge», recogidas por el diario español «Mundo Deportivo»: «Si me hubiera marchado antes y el equipo hubiera ganado, quizá me habría quedado algo de amargura».

    Y añadió: «Pero cuando me fui, sentí que había llegado al final de la historia: 7 años, durante los cuales lo hice todo, y ya no había nada que justificara seguir».

    Y continuó la estrella francesa: «Llegué a cuartos de final, a semifinales y a la final… Incluso en mi última temporada jugamos contra el Dortmund y perdimos, pero es un partido que, si lo jugara 500 veces, lo ganaría en 499».

    • Anuncios

  • Entrenador principal

    Y al preguntársele por su exentrenador Luis Enrique, respondió: «Es un gran entrenador, dice con franqueza lo que piensa. Por desgracia, su etapa conmigo coincidió con mi último año en el París Saint-Germain, y mi última temporada fue como un viaje lleno de altibajos».

    Y Mbappé explicó: «No pude disfrutar realmente de trabajar con él. En el primer mes estaba fuera de los planes y, después de que tomé la decisión de marcharme, apenas participé en la liga durante los últimos cuatro meses. Solo lo disfruté como amante del fútbol y desde el punto de vista táctico, porque adoro el juego. Pero, en mi situación de entonces, no pude disfrutarlo de verdad. Es un entrenador que tiene un gran conocimiento del fútbol».

  • Zidane, luego Ronaldo

    Y al ser preguntado por su ídolo en el fútbol, el delantero francés reveló: "Mi primer ídolo fue (Zinedine) Zidane, luego llegó Cristiano Ronaldo".

    Y continuó: "Como delantero, Cristiano mostró todas las facetas posibles, porque tiene múltiples versiones de sí mismo y sabe hacer de todo".

  • دiferencia de Messi

    En cuanto a Lionel Messi, dijo: «Es una locura… no se puede comparar con Neymar. Messi hace todo de manera perfecta».

    Y Mbappé relató: «Te contaré una situación: estábamos entrenando la definición de jugadas en París; Neymar y yo éramos los mejores, marcamos 6 o 7 goles de 10, pero él remató 9 veces y marcó 9 goles exactamente idénticos, todos con la misma precisión. Miraba al portero como diciendo: “¿No ves lo que está pasando?”. Es exagerado».

  • أسهل مركز في الملعب

    Y se le preguntó a Mbappé: "¿Cuál es la posición más fácil en el fútbol?", y respondió: "En mi opinión, es el defensa central".

    La estrella del Real Madrid explicó su respuesta diciendo: "Estás protegido desde todas las direcciones, e incluso puedes jugar dentro de una defensa formada por 3 jugadores".

    Y concluyó: "Es la única posición en la que ves a jugadores de 40 años que aún siguen jugando en Europa y al más alto nivel. En cambio, un delantero a esa edad ya se ha acabado".