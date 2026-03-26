A pesar de ser un partido amistoso, el encuentro entre Brasil y Francia fue todo un partido. Las dos selecciones lo dieron todo, con un Mbappé en plena forma. El remate por encima del portero con el que, en el minuto 32, abrió el marcador tras un pase en profundidad de Dembélé fue perfecto.

En la segunda parte, la situación se complicó para Francia con la expulsión de Upamecano por una falta sobre Wesley, del Roma. Los franceses, sin embargo, encontraron fuerzas para marcar el 2-0 con Ekitiké en el minuto 65, antes de que el gol de Bremer, en el 78, encendiera el final. Los verdeoro lo intentaron, pero no lograron encontrar el gol del empate.