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Mbappé cambia las reglas del juego del Real Madrid... Arbeloa: «Tenemos un problema» con Bellingham

Real Madrid
Real Madrid vs Bayern Múnich
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K. Mbappe
J. Bellingham
Álvaro Arbeloa
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El vestuario del Merengue no se rinde

El estadio Santiago Bernabéu se prepara para acoger uno de los enfrentamientos más emocionantes del mundo del fútbol, cuando el Real Madrid reciba al Bayern de Múnich mañana martes, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Este histórico enfrentamiento, el número 29 entre ambos clubes en competiciones europeas, enfrenta a los dos equipos más laureados del continente: el Real Madrid, con 15 títulos, y el gigante bávaro, con 6, en un duelo que se considera un auténtico Clásico europeo.

Durante la rueda de prensa previa al partido, Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, salió en defensa del equipo tras el tropiezo sufrido en La Liga ante el Mallorca (1-2).

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  • La ventaja del Bayern de Múnich según Arbeloa

    Arbeloa afirmó: «Lo que más me atrae del Bayern de Múnich es que es un equipo muy bien entrenado, con una identidad y un estilo de juego muy claros, Se caracterizan por una gran agresividad defensiva que hace que todos sus jugadores se comprometan a volver a la defensa de forma organizada y disciplinada, para luego pasar rápidamente al ataque aprovechando las bandas gracias a jugadores que poseen un talento excepcional». 

    Y añadió: «Es un equipo completo que cuenta con múltiples opciones ofensivas, y todos muestran un compromiso defensivo notable. Creo que el entrenador Kompany merece todo el reconocimiento por el magnífico trabajo que está realizando con el equipo».

    Y continuó: «Somos muy conscientes de la gran presión que nos van a imponer sobre el terreno de juego; tienen un equilibrio magnífico, lo que hace que enfrentarse a ellos sea un gran reto para cualquier equipo».

    Y señaló: «En el Real Madrid sabemos el valor que tienen estos partidos, y estaremos totalmente preparados para enfrentarnos a esta potencia alemana».

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  • Una verdadera prueba de fuego para el Real Madrid

    El entrenador del Real Madrid respondió a una pregunta sobre si consideraba que esta fase de clasificación era una verdadera prueba para el proyecto del Real Madrid en el que trabaja, y dijo: «No pensamos en absoluto en no ganar el partido». 

    Y añadió: «Entiendo que el análisis requiera estudiar todos los escenarios posibles, pero en el Real Madrid solo tenemos un escenario: ganar al Bayern de Múnich. Ese es nuestro único objetivo, en eso creemos y por eso trabajamos».

  • Kylian MbappeGetty

    Mbappé y el desequilibrio del Real Madrid

    Arbeloa afirmó: «Tengo la suerte de contar en el equipo con un jugador del nivel de Kylian Mbappé. Siempre me pongo en el lugar de los defensas que se enfrentan al Real Madrid y soy plenamente consciente de lo difícil que es su tarea ante un jugador de tanta calidad y peligro».

    Y señaló: «Para ganar en el fútbol hay que dominar muchos aspectos en todas las fases del partido, y para convertirnos en un gran equipo necesitamos mucha cohesión y una mentalidad colectiva fuerte; eso es lo que les repito constantemente a los jugadores». 

    Y continuó diciendo: «Tenemos a los mejores jugadores del mundo y debemos ser también el mejor equipo del mundo; debemos poner todo nuestro talento al servicio del equipo».

    A este respecto, Arbeloa recibió una pregunta sobre hasta qué punto Mbappé comprende la esencia del Real Madrid, a lo que respondió: «Kylian sabe perfectamente lo que representa el Real Madrid; siempre ha soñado con jugar aquí, y lo que ha hecho para llegar a este club no ha sido nada fácil».

  • El Real Madrid sufre las consecuencias de la derrota

    En cuanto al ambiente que se respira en el vestuario del Real Madrid tras la derrota sufrida ante el Mallorca, Arbeloa explicó: «Es como en cualquier otro vestuario, pero aquí el dolor es mucho mayor, porque si hay un club que no tolera la derrota en absoluto, ese es el Real Madrid».

    Y añadió: «Los jugadores son plenamente conscientes de la naturaleza del partido que les espera, no tengo que advertirles ni recordarles nada. Es un enfrentamiento de cuartos de final de la Liga de Campeones contra un equipo con una gran historia, y ante la afición del Bernabéu, que estará al máximo de su entusiasmo; creo que todos lo tenemos muy claro».

  • mbappe bellingham(C)Getty Images

    Reajuste debido a Mbappé y Bellingham

    Arbeloa explicó lo necesario que es para el Real Madrid reajustarse tras el regreso de Mbappé y Bellingham, y afirmó: «Está claro que Mbappé tiene habilidades y características diferentes a las de Ibrahim Díaz, y por eso tendremos que jugar con un estilo que se adapte a sus capacidades». 

    Y añadió: «Estoy muy contento de tener en el equipo a jugadores de este nivel. Mbappé vino al Real Madrid precisamente para disputar este tipo de partidos importantes, y tenemos la suerte de poder contar con todos y de que al equipo no le falten diez u once jugadores».

    Sobre el cambio en el rendimiento con la llegada de Bellingham, señaló: «La diferencia es que nos hemos convertido en un equipo mejor, y estoy totalmente convencido de ello. Jude tiene cualidades diferentes a las de algunos de sus compañeros, por lo que debemos adaptarnos a su presencia en el campo». 

    Y añadió: «La esencia del fútbol es crear vínculos sólidos entre los jugadores; sin embargo, es un problema agradable tener que encontrar el lugar adecuado para Bellingham en la alineación».

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