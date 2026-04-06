Mbappé cambia las reglas del juego del Real Madrid... Arbeloa: «Tenemos un problema» con Bellingham

El estadio Santiago Bernabéu se prepara para acoger uno de los enfrentamientos más emocionantes del mundo del fútbol, cuando el Real Madrid reciba al Bayern de Múnich mañana martes, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Este histórico enfrentamiento, el número 29 entre ambos clubes en competiciones europeas, enfrenta a los dos equipos más laureados del continente: el Real Madrid, con 15 títulos, y el gigante bávaro, con 6, en un duelo que se considera un auténtico Clásico europeo.

Durante la rueda de prensa previa al partido, Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, salió en defensa del equipo tras el tropiezo sufrido en La Liga ante el Mallorca (1-2).

Lee también:

En vídeo... El exdefensa del Barcelona se enfrenta a Mbappé: «Un error mío contra diez tuyos».