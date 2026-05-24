Parecía una puesta en escena. Era un escenario real pero muy simbólico. En la final de la Copa DFB, Max Eberl ocupaba un asiento en la tribuna del Estadio Olímpico de Berlín, justo delante de Uli Hoeneß. El presidente del club muniqués ya no solo le miraba por encima del hombro en sentido figurado, sino también literalmente.
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Max Eberl le ha amargado el día y, una vez más, se ha puesto en primer plano: ¡desde el punto de vista humano, esta actuación de Uli Hoeneß ha sido absolutamente detestable!
Cinco horas antes de la final, Der Spiegel publicó una extensa entrevista con Hoeneß. El dirigente de 74 años habla con franqueza sobre Thomas Tuchel, la AfD, su once ideal para el Mundial, su paso por prisión y otros temas.
Además, expresó sus «dudas» sobre el trabajo del director deportivo, cargo que Eberl asumió a principios de 2024. El contrato de Eberl vence en 2027 y, según Hoeneß, hay «60 % de posibilidades» de que se renueve.
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Max Eberl respondió tras el pitido final a las declaraciones de Uli Hoeneß
El día de la final de la Copa DFB, la primera gran final del Bayern desde 2020, el club buscaba coronar su mejor temporada en seis años con un equipo y un entrenador construidos por Eberl. Pero el hombre más poderoso del club lo cuestionó en público.
Desde lo humano, la actuación de Hoeneß fue deplorable. No se entiende por qué le amargó a Eberl un día que debía ser festivo para él y para el club, solo para volverse a poner en primer plano. Eberl no pudo disfrutar plenamente de la victoria 3-0 sobre el VfB Stuttgart ni del doblete. No pudo evitar pensar en su futuro y en las acusaciones de Hoeneß. Después tuvo que pronunciarse sobre este tema incómodo.
«60 a 40», respondió con humor negro al entrar en la zona mixta, antes siquiera de que le formularan la primera pregunta. A continuación ofreció una rueda de prensa auténtica y soberbia. A su alegría por el título se mezclaba la decepción por las palabras de Hoeneß. Eberl admitió su desconcierto por el momento elegido, pero evitó una escalada innecesaria.
Reconoció que las dudas de Hoeneß y del leal consejo de supervisión —que decidirá su futuro— son «legítimas». En lo sustancial, su gestión como director deportivo del Bayern aún puede discutirse.
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El balance de fichajes de Max Eberl en el FC Bayern
Sí, Eberl, junto a Christoph Freund y Jan-Christian Dreesen, fichó al exitoso entrenador Vincent Kompany, acierto de oro. Al principio, Eberl quería mantener a Tuchel y contratar a otros técnicos, como le reprochó Hoeneß en Der Spiegel. Durante la temporada, renovó de forma anticipada y discreta el contrato de Kompany para evitar que el Manchester City lo fichara.
El cedido Nicolás Jackson fue un fracaso, sobre todo por su paquete financiero de unos 25 millones de euros. Pero, con su anuncio público sobre los cedidos, fue precisamente Hoeneß quien limitó de antemano el margen de maniobra de Eberl. El fichaje innecesario y caro de João Palhinha ya se había iniciado antes de la llegada de Eberl.
Con Michael Olise y Luis Díaz realizó dos fichajes estrella; en el caso de Díaz, como con Kompany, le favoreció que las opciones prioritarias fracasaran. Además, incorporó a Jonathan Tah y Tom Bischof sin coste de traspaso, y a Jonas Urbig, por solo siete millones, como posible sucesor de Manuel Neuer.
Vendió a Mathys Tel, Paul Wanner y Adam Aznou por buenas sumas. Pero las costosas renovaciones de Alphonso Davies y Jamal Musiala siguieron inflando una masa salarial ya elevada. No sorprende que otros, como Dayot Upamecano y Konrad Laimer, sigan el mismo camino. Un círculo vicioso. A eso se suma la mala suerte: Davies y Musiala se lesionaron poco después de renovar y aún no han recuperado su mejor nivel.
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FC Bayern: Max Eberl muestra carencias en las relaciones públicas
La gestión de la imagen pública de Eberl a menudo deja dudas. En varias negociaciones contractuales, sus comentarios imprudentes lo han metido en apuros. Nada más evidente que la indigna despedida del icono Thomas Müller hace un año. El verano pasado tampoco comunicó bien los intentos de fichar a Florian Wirtz y Nick Woltemade, que fracasaron (como los de Hoeneß). Pero últimamente ha mejorado.
Pero en el fútbol lo que cuenta es lo que sucede sobre el campo, y esta temporada el Bayern ha sido más exitoso y atractivo que nunca: ganó la Copa y batió récords como campeón. Aunque cayó de forma dramática en las semifinales de la Liga de Campeones, se ganó muchas simpatías en toda Europa. Además, con Harry Kane y Michael Olise, en Múnich juegan dos posibles candidatos al Balón de Oro. Estos éxitos son un trabajo colectivo, y el director deportivo también tiene una parte considerable en ello.
Sí, existen argumentos en contra de Max Eberl. Sin embargo, hoy predominan los positivos, como recordó Hoeneß con su «60 a 40», aunque en un momento inoportuno. Queda tiempo para debatir su futuro; antes, disfrutemos de una final de Copa sin ruidos de fondo.