Getty
Traducido por
Max Dowman se queda: Inglaterra confirma que un extremo sorpresa del Arsenal será el cuarto y último jugador del «campamento de preparación» que viajará a Norteamérica
Tuchel cierra la concentración en Florida.
Tuchel confirmó la última incorporación a la concentración de la selección inglesa en Miami: el extremo del Arsenal, Nwaneri. El extremo del Arsenal Nwaneri se unirá a los Tres Leones en Florida, completando un cuarteto de jóvenes promesas junto a Alex Scott (Bournemouth), Josh King (Fulham) y Rio Ngumoha (Liverpool). Esta convocatoria es una muestra de confianza en el jugador, quien ha vivido una temporada turbulenta.
El extremo de 19 años pasó la segunda mitad de la presente campaña cedido en el Marsella, pero le costó adaptarse a la Ligue 1. Tras la rápida salida del entrenador Roberto De Zerbi, a Nwaneri le costó mucho tener minutos, y solo logró marcar dos goles en nueve partidos. A pesar de esta difícil etapa en Francia, Nwaneri se integrará en la plantilla senior para reforzar el número de jugadores en los entrenamientos y adquirir experiencia de cara al torneo que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.
- AFP
Dowman, ausente tras su hazaña sin precedentes
La convocatoria de Nwaneri deja fuera a su compañero en el Arsenal, Dowman, pese a su meteórico ascenso reciente. Dowman entró en la historia al marcar en la Premier con solo 16 años y 73 días, pero Tuchel ha preferido a Nwaneri, con más experiencia.
El cuerpo técnico conoce bien a Nwaneri, quien ya ganó el Europeo sub-21 en 2025. Dowman, aún considerado una promesa en el Emirates, quizá ni se valoró para la concentración.
«Llevaremos a algunos jóvenes que entrenarán con nosotros y usaremos los dos amistosos para gestionar sus minutos y la carga de trabajo», explicó Tuchel.
«Estoy contento de contar con estos jugadores, especialmente con Alex, que estaba en la lista de 55 para el Mundial y no pasó el primer corte, pero su reacción fue excepcional y su compromiso y deseo de estar en la concentración previa nunca se cuestionaron.
Eso me demostró su carácter y estoy encantado de que vaya a estar con nosotros, porque estuvo a punto de quedarse fuera y ahora tiene la oportunidad de dar un paso más y debutar con la selección».
Aumenta la presión por las acusaciones sobre el «equipo B»
La apuesta de Tuchel por perfiles tácticos específicos no ha convencido a todos. El exdelantero de la Premier League Troy Deeney critica que el técnico priorice un «equipo B» sobre las estrellas consolidadas. Deeney advierte que, si no se gana el Mundial, Tuchel debería ser destituido de inmediato. La exclusión de jugadores creativos como Phil Foden y Cole Palmer ha avivado la polémica.
- Getty Images Sport
Pruebas de preparación en Tampa y Orlando
La concentración en Florida será la última oportunidad de Tuchel para afinar su estrategia antes de la competición. Inglaterra enfrentará a Nueva Zelanda en el Raymond James Stadium de Tampa el 6 de junio y a Costa Rica en Orlando el 10 de junio. Estos partidos podrían permitir a Nwaneri y al resto de «jugadores de preparación» mostrar su talento al cuerpo técnico de la selección absoluta bajo presión.